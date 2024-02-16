CapitalVolumeprofile

Volume Profile เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ระดับการซื้อขายของตลาดในแต่ละระยะเวลาโดยใช้ปริมาณการซื้อขาย (volume) ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นมากที่สุดที่ราคาใด รวมทั้งช่วยในการหาจุดที่มีความนิยมในการซื้อขาย (Point of Control: POC) และระดับการซื้อขายอื่น ๆ ที่สำคัญ เรียกว่า Value Area.

การใช้งาน Volume Profile ในการวิเคราะห์ตลาดมักจะมีขั้นตอนดังนี้:

  1. กำหนดระยะเวลาที่ต้องการวิเคราะห์: เราต้องกำหนดระยะเวลาที่เราสนใจในการวิเคราะห์ Volume Profile เช่น ชั่วโมง, วัน, หรือสัปดาห์

  2. สร้าง Volume Profile: ใช้ Volume Profile ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับราคา

  3. การวิเคราะห์: ตรวจสอบ Volume Profile เพื่อหาจุดที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด (High Volume Nodes) และจุดที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำสุด (Low Volume Nodes) รวมทั้งจุดที่มีความนิยมในการซื้อขาย (Point of Control)

  4. การใช้ข้อมูล: ใช้ข้อมูลจาก Volume Profile เพื่อตัดสินใจการเข้าออกตลาด หรือหาเทรนด์และระดับราคาที่สำคัญ

การใช้งาน Volume Profile ในโค้ด MQL4 ที่ให้มานั้นมีหลักการทำงานคล้าย ๆ กับขั้นตอนที่กล่าวถึงข้างต้น โดยโค้ดจะวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายในแต่ละระดับราคาและแสดงผลในรูปแบบของ Volume Profile บนแผนภูมิแท่งเทียนของ MetaTrader โดยใช้สีและความสูงของแท่งแสดงปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับราคา และจะแสดง Point of Control (POC) ที่เป็นระดับที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดใน Volume Profile นั้น ๆ ด้วยสีที่แตกต่างกัน


