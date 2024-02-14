CapitalVolumeprofile

Volume Profile เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ระดับการซื้อขายของตลาดในแต่ละระยะเวลาโดยใช้ปริมาณการซื้อขาย (volume) ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นมากที่สุดที่ราคาใด รวมทั้งช่วยในการหาจุดที่มีความนิยมในการซื้อขาย (Point of Control: POC) และระดับการซื้อขายอื่น ๆ ที่สำคัญ เรียกว่า Value Area.

การใช้งาน Volume Profile ในการวิเคราะห์ตลาดมักจะมีขั้นตอนดังนี้:

  1. กำหนดระยะเวลาที่ต้องการวิเคราะห์: เราต้องกำหนดระยะเวลาที่เราสนใจในการวิเคราะห์ Volume Profile เช่น ชั่วโมง, วัน, หรือสัปดาห์

  2. สร้าง Volume Profile: ใช้ Volume Profile ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับราคา

  3. การวิเคราะห์: ตรวจสอบ Volume Profile เพื่อหาจุดที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด (High Volume Nodes) และจุดที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำสุด (Low Volume Nodes) รวมทั้งจุดที่มีความนิยมในการซื้อขาย (Point of Control)

  4. การใช้ข้อมูล: ใช้ข้อมูลจาก Volume Profile เพื่อตัดสินใจการเข้าออกตลาด หรือหาเทรนด์และระดับราคาที่สำคัญ

การใช้งาน Volume Profile ในโค้ด MQL4 ที่ให้มานั้นมีหลักการทำงานคล้าย ๆ กับขั้นตอนที่กล่าวถึงข้างต้น โดยโค้ดจะวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายในแต่ละระดับราคาและแสดงผลในรูปแบบของ Volume Profile บนแผนภูมิแท่งเทียนของ MetaTrader โดยใช้สีและความสูงของแท่งแสดงปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับราคา และจะแสดง Point of Control (POC) ที่เป็นระดับที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดใน Volume Profile นั้น ๆ ด้วยสีที่แตกต่างกัน


Prodotti consigliati
Advance Demand and Supply
Oyinemomoemi Emeledor
5 (1)
Indicatori
This   Demand & Supply Zone Indicator with Volume Filtering   is a technical analysis tool for MetaTrader that identifies key price zones where buying (demand) or selling (supply) pressure is concentrated. It uses fractals, volume analysis, and price action to detect and highlight these zones on the chart. Key Features: Zone Detection Based on Fractals Identifies demand (support) and supply (resistance) zones using   fractal patterns   (local highs/lows). Zones are formed from   open prices   ar
FREE
ICT Fair Value Gap Indicator
David Muriithi
4.71 (7)
Indicatori
An ICT fair value gap is a trading concept that identifies market imbalances based on a three-candle sequence. The middle candle has a large body while the adjacent candles have upper and lower wicks that do not overlap with the middle candle. This formation suggests that there is an imbalance where buying and selling powers are not equal. Settings Minimum size of FVG (pips) -> FVGs less than the indicated pips will be not be drawn Show touched FVGs Normal FVG color -> color of FVG that hasn't
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3.93 (14)
Indicatori
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
TPO Volume Range Indicator MT5
Eda Kaya
5 (1)
Indicatori
TPO Volume Range Indicator MetaTrader 5 The TPO Volume Range Indicator allows traders to visualize trading volume distribution within specific price ranges. This indicator features two adjustable vertical lines, enabling users to set their preferred analysis range. Histograms represent market activity at each price level, while green horizontal lines mark the areas with the highest volume.  These high-volume zones are widely considered key support and resistance levels and are crucial for infor
FREE
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicatori
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Indicatori
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
BoxProfile MT5
Evgeny Shevtsov
4.56 (9)
Indicatori
The indicator displays volume profiles based on the nesting principle. Profiles periods are pre-set so that each subsequent profile has a length twice as long as the length of the previous profile. In addition to profiles, the indicator displays volume clusters sorted by color, depending on the volume they contain. Indicator operation features The indicator works on typical timeframes from M5 to MN, but for calculations uses historical data from smaller timeframes: M1 - for timeframes from M5
FREE
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicatori
Was: $299  Now: $149  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicatori
Haven Volume Profile è un indicatore multifunzionale per l'analisi del profilo di volume che aiuta a identificare i livelli di prezzo chiave basati sulla distribuzione del volume di scambi. È stato progettato per i trader professionisti che desiderano comprendere meglio il mercato e identificare i punti di ingresso e di uscita cruciali per le loro operazioni. Altri prodotti ->  QUI Caratteristiche principali: Calcolo del Point of Control (POC) - il livello con la massima attività commerciale, ut
FREE
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
Indicatori
Do you use volume in your reading of the market? Certainly many traders use it, and do not imagine operating without it. The Color Histogram Volume Set indicator allows the user to choose the value that he considers interesting to monitor. When you pass this you will have visual confirmation and if you want you will also have the audible alert that is given by the indicator. Of course, there are other ways to try to find a high volume, such as assessing whether the volume is above av
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indicatori
Strumento Avanzato di Analisi del Profilo dei Volumi per MetaTrader 5 Il Kecia Volume Profile Order Finder offre ai trader funzionalità di analisi del profilo dei volumi. Questo indicatore per MT5 combina la visualizzazione del profilo dei volumi con calcoli statistici per aiutare a identificare potenziali opportunità di trading e suggerisce livelli di entrata, stop loss e take profit basati sulla struttura del mercato. Visualizzazione del Profilo di Mercato Trasforma il tuo grafico con visualiz
Demand And Supply Diagram MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicatori
The balance of supply and demand is a simple and effective market analysis method. The supply and demand diagram can show you in advance, even before the trend reversal, where the supply ends and the demand is already emerging, where the demand ends and the supply is emerging, while substantially increasing the probability of making a deal in the right direction and with a high profit factor. Indicator signals The indicator uses the price/volume values to generate signals: ED – excess demand. E
Volume and Tick Profile
Martin Slacka
Indicatori
Volume Profile Indicator – User Guide  Description: The Volume Profile Indicator is a powerful tool designed for MetaTrader 5. It visualizes market activity using volume distribution across price levels, showing: Histogram of volume at each price bin POC (Point of Control) – the price with the highest traded volume Value Area – the range covering a configurable percentage of volume (e.g. 70%) Support levels: Min, Max, and Pivot Average tick size for BUY and SELL movements  Inputs and Parameters:
FREE
CVD SmoothFlow Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicatori
CVD SmoothFlow Pro - Analisi del Volume Illimitata per Qualsiasi Attivo! CVD SmoothFlow Pro è la soluzione definitiva per i trader che cercano un'analisi del volume precisa e illimitata. Utilizzando il calcolo del Cumulative Volume Delta (CVD) con filtraggio avanzato del rumore, la versione Pro offre la flessibilità e la precisione necessarie per operare su qualsiasi strumento finanziario. Cosa offre CVD SmoothFlow Pro? Analisi Chiara : Filtra il rumore di mercato e mette in risalto i movi
Classic Crab Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicatori
Classic Crab Harmonic Pattern Indicator for MetaTrader 5 The Classic Crab Harmonic Pattern, introduced by Scott Carney in 2000, is one of the most recognized harmonic patterns in technical analysis. Known for its precise Fibonacci measurements and favorable risk-to-reward ratio, it helps traders identify potential price reversal zones with accuracy. The Classic Crab Harmonic Pattern Indicator for MetaTrader 5 automatically detects this pattern on price charts, marking the key points X, A, B, C,
FREE
Smart SD Rectangle Tool
Liam Alex Thomas Webb
Indicatori
**Indicatore Strumento Rettangolo di Offerta e Domanda Intelligente: La tua guida definitiva per MT5** L'Indicatore Strumento Rettangolo di Offerta e Domanda Intelligente è il tuo compagno ideale per MT5, progettato per visualizzare istantaneamente i dati chiave di offerta e domanda, proprio dove ne hai bisogno: sulle tue zone, in tempo reale. Questo strumento sovrappone automaticamente dati ricchi e actionable sopra le tue zone, come la classificazione della zona, la distanza in pip, la forz
Leveler MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicatori
Livellatore –       Traccia livelli di griglia di supporto e resistenza e zone chiave basate su barre. Caratteristiche principali: Griglia di supporto/resistenza (numeri tondi) Leveler include un sistema di griglia a doppio strato con livelli di numeri tondi preconfigurati. A ogni simbolo può essere assegnata una dimensione di fase personalizzata in base alle caratteristiche del mercato: dimensioni di fase maggiori per i mercati ad alto volume, minori per quelli a basso volume. L'indicatore sup
Dynamic POC MT5
Evgeny Shevtsov
5 (1)
Indicatori
The indicator calculates volume profiles dynamically and displays the result as VAL, VAH and POC curves. Indicator features The indicator uses the historical data of the lower (relative to the current) timeframes for calculations: M1 - for timeframes up to H1, M5 - for timeframe H1, M15 - for timeframe H4, H1 - for timeframe D1, H4 - for timeframe W1, D1 - for timeframe MN. The color of the DPOC curve sections is determined by comparing the volume of the POC levels of all profiles that make up
VP hidden
Emr Aljnaby
4.36 (11)
Indicatori
The indicator works to convert normal volume into levels and determine financial liquidity control points. It is very similar in function to Fixed Volume Profile. But it is considered more accurate and easier to use than the one found on Trading View because it calculates the full trading volumes in each candle and in all the brokers present in MetaTrade, unlike what is found in Trading View, as it only measures the broker’s displayed prices. To follow us on social media platforms: telegram
FREE
UPD1 Profile Levels MT5
Vitaliy Kuznetsov
5 (3)
Indicatori
L'indicatore trova i livelli del volume di prezzo massimo e minimo (profilo di mercato) nell'istogramma di lavoro per il numero specificato di barre.   Profilo composito. L'altezza dell'istogramma è completamente automatica e si adatta a qualsiasi strumento e periodo di tempo. Viene utilizzato l'algoritmo dell'autore e non ripete analoghi noti. L'altezza dei due istogrammi è approssimativamente uguale all'altezza media della candela. Smart alert (smart alert) ti aiuta a comunicare il prezzo rela
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicatori
Il Weis Wave Chart Forex per MT5 è un indicatore di prezzo e volume. La lettura del prezzo e del volume è stata ampiamente diffusa tramite Richard Demille Wyckoff sulla base delle tre leggi da lui create: offerta e domanda, causa ed effetto e sforzo contro risultato. Già nel 1900 R.Wyckoff utilizzava la carta delle onde nelle sue analisi. Molti anni dopo, intorno al 1990, David Weis ha automatizzato il diagramma delle onde di R. Wyckoff e oggi vi portiamo l'evoluzione del diagramma delle onde di
TPO Trading Analyzer Indicator MT5
Eda Kaya
5 (1)
Indicatori
TPO Trading Analyzer Indicator MetaTrader 5 The TPO Trading Analyzer Indicator is a specialized tool designed to analyze market behavior using the principles of Time, Price, and Opportunity (TPO). Built upon the Market Profile methodology, this indicator detects and visualizes high-volume trading zones along with hidden support and resistance levels. It uses color-coded histograms to display trading volumes at various price points, with the intensity of the bars indicating the volume traded at
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicatori
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Volume Profile For MT5
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicatori
Volume Profile is a very useful indicator . it allows you to spot the price levels where important price action took place. It is similar to support and resistance levels but with a different logic. ( Check Out  Fixed Range Volume Profile MT5  ) One of the first thing that traders mark up when analyzing a chart is support and resistance. Volume Profile can be used for doing that too. The indicator scans the defined number of previous bars and calculates the volume of activity at each price le
MR Volume Profile Rectangles 5
Sergey Khramchenkov
Indicatori
A "Volume Profile" is an advanced charting indicator that displays total volume traded at every price level over a user specified time period. The main components of the volume profile are POC ( Point Of Control - the price level, at which the maximum number of contracts were executed during a selected period), VAH ( Value Area High - the highest price in the Value Area) and VAL ( Value Area Low - the lowest price in the Value Area). When we settled on the original indicator, we spent a lot of
VolumeProfile MT5
Robert Hess
4.14 (7)
Indicatori
Description: The Volume Profile displays detailed informations of historical trading activities at certain price levels (Market Profile). Locate the areas with the best prices in the market and get an advantage over other market participants. Features: Customizable Market Profile Shows the "fair" Value Area with 70% of all Volume Shows critical low volume zones Shows VPOC, VAL and VAH Points integrated resource management to reduce the load while working with multiple charts Works on all timefr
Seasonal MT5 Sazonal
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicatori
Seasonal MT5 Indicator  Discover the power of market seasonality with the Seasonal MT5 indicator, designed for the daily timeframe to identify and visualize recurring price patterns based on historical data. Perfect for traders seeking a data-driven edge in forex, stocks, or commodities. Key Functionalities: - Plots a seasonal trend line based on historical daily price data, highlighting predictable market cycles. - Displays a straight line connecting seasonal extremes for trend reference. -
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicatori
Gold Stuff mt5 è un indicatore di tendenza progettato specificamente per l'oro e può essere utilizzato anche su qualsiasi strumento finanziario. L'indicatore non ridisegna e non è in ritardo. Periodo consigliato H1. Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazioni e un bonus personale!   I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui.  Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in ​​privato.    IMPOSTAZIONI
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicatori
Gold Entry Sniper – Dashboard ATR Multi-Timeframe per Scalping e Swing Trading sull’Oro Gold Entry Sniper è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 che offre segnali di acquisto/vendita precisi per XAUUSD e altri strumenti, basato sulla logica ATR Trailing Stop e l' analisi multi-timeframe . Caratteristiche e Vantaggi Analisi Multi-Timeframe – Visualizza trend su M1, M5, M15 in un'unica dashboard. Trailing Stop Basato su ATR – Stop dinamici che si adattano alla volatilità. Dashboard Professional
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Canale Trading Tools su MQL5 : unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Questo indicatore traccia zone di rilevamento del breakout, denominate “Smart Breakout Channels”, basate sul movimento dei prezzi normalizzato per la volatilità. Queste zone sono visualizzate come box dinamici con overlay di volume. Lo strumento rileva range temporanei di ac
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA. La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator : Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5 , personalizzata per il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per ri
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Altri dall’autore
CapitalGrid
Mr Nisit Noijeam
Experts
Code Components and Functionality: Basic Information #property : Used to define the EA properties like copyright, link, version, and description. input : Parameters that users can customize in the EA, such as enabling/disabling buy/sell orders, price levels, take profit points, lot sizes, etc. Main Functions OnInit() : Executes when the EA is initialized. It creates a label on the chart and draws red lines at specified price levels (Red Line). OnDeinit(const int reason) : Executes when the EA is
FREE
Capitalrecover2
Mr Nisit Noijeam
Experts
HFT  ZONE MOMENTUM RECOVERY EA_Name ค่า: HFT MTRADER ใช้สำหรับระบุชื่อของ EA เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหรือตรวจสอบในประวัติการเทรด (History) Lot_fix ค่า: 0.02 ใช้กำหนดขนาดของล็อตคงที่ (Fixed Lot Size) ที่ EA จะเปิดในแต่ละคำสั่งเทรด โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ Lots_X ค่า: 1.5 ตัวคูณล็อต (Lot Multiplier) ซึ่งมักใช้ในการเพิ่มขนาดล็อตในลักษณะการ Martingale หรือ Hedging โดยเมื่อขาดทุนหรือเปิดคำสั่งถัดไป ระบบจะเพิ่มล็อตตามค่าที่กำหนดไว้ High_Low_end_candle ค่า: 10 จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณระ
FREE
CapitalSMC
Mr Nisit Noijeam
5 (3)
Indicatori
The "SMC Trading Strategy" or "Smart Money Concept" is a trading strategy that focuses on understanding and following the movements of "large capital" or "Smart Money", which usually refers to institutional investors or major players who can influence the stock or asset markets. This strategy relies on technical and behavioral market analysis to predict market or stock price directions by observing the actions of Smart Money. These investors are believed to have more information, resources, and
FREE
CapitalTrendline2
Mr Nisit Noijeam
Experts
EnJoy  trend line It is a basic tool in technical analysis which is used to track and predict the direction of price movements. It is created by connecting the lowest or highest points of prices on the chart. To create a straight line that helps in interpreting market direction. For example: Uptrend Line: Connects multiple low points on the chart. It indicates a continuous increase in prices. Downtrend Line: Connects multiple highs. It indicates a continuous decrease in prices. เส้นเทรนด์ไลน์ เป
FREE
Capitalallweather
Mr Nisit Noijeam
Experts
BB-Trader Pro: ปลดล็อกพลังการเทรดทำกำไรในทุกสภาวะตลาด! เบื่อไหม? กับ EA ที่ใช้ได้ดีแค่ในตลาดบางช่วง... พอตลาดเปลี่ยนจากมีเทรนด์เป็น Sideways สัญญาณก็เริ่มพลาด ล้างพอร์ตโดยไม่รู้ตัว ถึงเวลาแล้วที่จะปฏิวัติการเทรดของคุณด้วย BB-Trader Pro EA อัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาให้ "คิดและปรับตัว" ได้เหมือนเทรดเดอร์มืออาชีพ! "สมองกลสองโหมด" กลยุทธ์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง หัวใจหลักของ BB-Trader Pro คือความสามารถในการวิเคราะห์ความผันผวนของตลาดจาก Bollinger Bands และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรดโดยอัตโนมัติ โหมดเทรดปกติ (N
FREE
Capitalformular
Mr Nisit Noijeam
Experts
กลยุทธ์ HFT Hedging แบบปรับลอตเพิ่ม ตั้งต้นด้วยสถานะสองฝั่ง (Long และ Short) ในการ Hedging คุณจะเปิดสถานะทั้งฝั่ง Long และ Short พร้อมกันในตราสารเดียวกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง คุณจะเริ่มเปิดสถานะโดยใช้ลอตต่ำที่สุด เพื่อทดสอบทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด ใช้เงื่อนไขในการเปิดสถานะเพิ่มเติม (ปรับลอตเพิ่ม) เมื่อสถานะหนึ่งขยับเข้าใกล้เป้าหมายกำไร (Take Profit หรือ TP) หรือเริ่มเข้าเขตทำกำไร (เช่น เมื่อ ATR หรือ ค่า Technical Indicator อื่นๆ บอกถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ
FREE
Capitalrecover
Mr Nisit Noijeam
Experts
HFT  ZONE MOMENTUM RECOVERY EA_Name ค่า: HFT MTRADER ใช้สำหรับระบุชื่อของ EA เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหรือตรวจสอบในประวัติการเทรด (History) Lot_fix ค่า: 0.02 ใช้กำหนดขนาดของล็อตคงที่ (Fixed Lot Size) ที่ EA จะเปิดในแต่ละคำสั่งเทรด โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ Lots_X ค่า: 1.5 ตัวคูณล็อต (Lot Multiplier) ซึ่งมักใช้ในการเพิ่มขนาดล็อตในลักษณะการ Martingale หรือ Hedging โดยเมื่อขาดทุนหรือเปิดคำสั่งถัดไป ระบบจะเพิ่มล็อตตามค่าที่กำหนดไว้ High_Low_end_candle ค่า: 10 จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณระ
FREE
CapitalMAGL
Mr Nisit Noijeam
Experts
GRID MA TRADING Trading Strategy Overview Moving Average (MA) Based Decisions : The EA uses a Moving Average (MA) as a key indicator for its trading decisions. The type (Simple, Exponential, Smooth, Linear Weighted), period, and shift of the MA are configurable. It decides whether to buy or sell based on the position of the price relative to the MA. For example, it may stop buying if the price is below the MA or stop selling if the price is above the MA. Grid Trading System : The EA appears to i
FREE
CapitalTrendline
Mr Nisit Noijeam
Experts
EnJoy  trend line It is a basic tool in technical analysis which is used to track and predict the direction of price movements. It is created by connecting the lowest or highest points of prices on the chart. To create a straight line that helps in interpreting market direction. For example: Uptrend Line: Connects multiple low points on the chart. It indicates a continuous increase in prices. Downtrend Line: Connects multiple highs. It indicates a continuous decrease in prices. เส้นเทรนด์ไลน์
CapitalCraftpercent
Mr Nisit Noijeam
Experts
การดำเนินงานพื้นฐาน : EA ทำงานโดยใช้หลักการของการเทรดแบบกริด ซึ่งหมายถึงการวางคำสั่งซื้อและขายเป็นระยะๆ (กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคา) ภายในโซนที่กำหนดไว้ พารามิเตอร์ป้อนข้อมูล : EA ใช้พารามิเตอร์หลายอย่าง เช่น ขนาดกริด, กำไรที่คาดหวัง, การหยุดขาดทุน (ทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์), โซนสำหรับการซื้อและขาย, ขนาดล็อต, และจำนวนคำสั่งสูงสุดที่อนุญาต พารามิเตอร์เหล่านี้มีความสำคัญในการกำหนดวิธีการทำงานของ EA การเริ่มต้น (OnInit) : เมื่อ EA เริ่มทำงาน, มันจะทำการเริ่มต้นโดยสร้างป้ายบนกราฟ (ชื่อ "MTRADER_Labe
CapitalRiskPerTrade
Mr Nisit Noijeam
Experts
Expert Advisor (EA),  MA Following  commonly known as a trading bot. It implements a grid trading strategy with the following characteristics: Moving Average and Standard Deviation : The EA uses a Moving Average (MA) as the core of its trading strategy, combined with Standard Deviation (SD) for trade entry and exit decisions. There are four types of MAs available: Simple, Exponential, Smoothed, and Linear Weighted. Users can select the MA type and set its period, as well as the period and facto
CapitalAsgard
Mr Nisit Noijeam
Experts
This EA, named "MTRADER," is designed for the MT4 (MetaTrader 4) trading platform. It operates based on a grid trading strategy and includes functionality for both buy and sell orders. Here's an overview of its key features and functionalities: Trading Zones: The EA operates within specified price zones for buying and selling. BuyZoneStart and BuyZoneEnd define the range within which the EA will consider placing buy orders, while SellZoneStart and SellZoneEnd define the range for sell orders. Or
CapitalCraft
Mr Nisit Noijeam
Experts
A Grid EA (Grid Expert Advisor) is an automated trading system used in the financial markets that employs a grid trading strategy. Grid trading involves opening buy and sell orders at predetermined price levels, with a specified price interval, known as the price grid. This trading strategy is similar to placing Buy Limit and Sell Limit orders at pre-defined price and time intervals. The EA operates automatically based on predefined rules and typically includes the following features: Price Gr
CapitalRoyal
Mr Nisit Noijeam
Experts
MA trend following 1sd signal  The EA appears to use a combination of moving averages and standard deviation to make trading decisions, with the option to increase lot sizes after consecutive losses, potentially aiming for a martingale-like strategy. It's important to note that while EAs can automate trading, they come with risks, especially when using strategies like lot size increase on loss. Users should thoroughly backtest and understand the EA's strategy and risks before using it in live tr
Capital ATR
Mr Nisit Noijeam
Experts
Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) platform, named MTRADER. Its primary strategy appears to be a grid trading strategy based on moving averages and average true range (ATR) volatility. Here's a breakdown of its key components and functionalities: Initialization Parameters : It defines various input parameters such as Moving Average Type (Simple, Exponential, Smoothed, or Linear Weighted), Moving Average Period, ATR Period, ATR Factor, Initial Lot Size, etc. These parameters can be adjust
Capital Pivot
Mr Nisit Noijeam
Indicatori
Pivot Points และระดับ (Support) และ(Resistance) บนแผนภูมิการเทรดใน MetaTrader 4 สำหรับตลาด Forex : คำนวณ Pivot Points : สคริปต์คำนวณจุด Pivot โดยใช้ข้อมูลราคาประวัติศาสตร์ เช่น ราคาเปิด, ราคาสูงสุด, ราคาต่ำสุด, และราคาปิด จากช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น วัน, ชั่วโมง, ฯลฯ) จุด Pivot และระดับต่างๆ เช่น R1, R2, R3 (ระดับการต้านทาน) และ S1, S2, S3 (ระดับการสนับสนุน) ถูกคำนวณออกมา แสดงบนแผนภูมิ : หลังจากคำนวณจุด Pivot และระดับต่างๆ, สคริปต์จะแสดงเส้นเหล่านี้บนแผนภูมิ MT4 เพื่อช่วยให้นักเทรดสามารถเห็นจุดที่
Capital Trend
Mr Nisit Noijeam
Indicatori
indicator named "MTRADER" designed to be used with the MetaTrader 4 trading platform. It appears to be a technical analysis tool for forex or stock market trading. Here's a breakdown of its key components and functionalities: Indicator Properties and Inputs : The code begins by setting up basic properties of the indicator, such as its name, version, and drawing styles. It defines two indicator buffers with blue and red colors, likely used for graphical representation on charts. Input parameters
Capitalgrid01
Mr Nisit Noijeam
Experts
A grid trading strategy is a method used in financial markets, particularly in forex trading, that involves placing buy and sell orders at regular intervals above and below a set price level. This creates a grid-like pattern of orders on the chart, hence the name "grid trading." Here’s a detailed explanation: Grid Trading Strategy Basic Concept : Grid trading is designed to capitalize on market volatility. The strategy works best in ranging or sideways markets, where prices fluctuate within a c
MAcapitalzone
Mr Nisit Noijeam
Experts
OIL Product setting  Define maximum allowed slippage as an input parameter (กำหนดค่า Slippage สูงสุดที่ยอมรับได้) ค่าที่ตั้งไว้: 50 อธิบาย: กำหนดความแตกต่างสูงสุดระหว่างราคาที่คาดว่าจะได้ซื้อขายกับราคาจริงที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการซื้อขายที่เกิดขึ้นในราคาที่ไม่ต้องการ Enable buy orders (เปิดให้รับคำสั่งซื้อ) ค่าที่ตั้งไว้: true อธิบาย: กำหนดว่าจะเปิดใช้งานการซื้อ (Buy Orders) หรือไม่ ถ้า true แสดงว่าเปิดการซื้อขาย Initial price for red line (ราคาเริ่มต้นสำหรับเส้นแดง) ค่าที่ตั้งไว้: 85.0 อธิบ
CapitalMIXindy
Mr Nisit Noijeam
Indicatori
The indicator plots up/down buffer arrows in the chart window two of the following indicator conditions are met. Moving Average ; Moving Average Convergence/Divergence (MACD ); Oscillator of Moving Averages (OsMA ); Stochastic Oscillator ; Relative Strength Index (RSI) ; Commodity Channel Index (CCI) ; Relative Vigor Index (RVI ); Average Directional Index (ADX) ; Triple Exponential Average ; Bollinger Bands ; ตัวบ่งชี้จะพล็อตลูกศรขึ้น/ลงในหน้าต่างแผนภูมิเมื่อตรงตามเงื่อนไขของตัวบ่งชี้สองตัวต่อ
CapitalSupportResistance
Mr Nisit Noijeam
Indicatori
"Support and Resistance" is a fundamental concept in technical analysis for trading stocks, currencies, or other assets in financial markets. Here's how to use it: Identifying Support Support is a price level where buying is strong. When the price drops to this level, there tends to be significant buying activity, preventing the price from falling further. Identifing Support: Look for the lowest points in a given period and find levels where the price has bounced back up multiple times. Usage:
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione