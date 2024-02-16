CapitalVolumeprofile

Volume Profile เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ระดับการซื้อขายของตลาดในแต่ละระยะเวลาโดยใช้ปริมาณการซื้อขาย (volume) ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นมากที่สุดที่ราคาใด รวมทั้งช่วยในการหาจุดที่มีความนิยมในการซื้อขาย (Point of Control: POC) และระดับการซื้อขายอื่น ๆ ที่สำคัญ เรียกว่า Value Area.

การใช้งาน Volume Profile ในการวิเคราะห์ตลาดมักจะมีขั้นตอนดังนี้:

  1. กำหนดระยะเวลาที่ต้องการวิเคราะห์: เราต้องกำหนดระยะเวลาที่เราสนใจในการวิเคราะห์ Volume Profile เช่น ชั่วโมง, วัน, หรือสัปดาห์

  2. สร้าง Volume Profile: ใช้ Volume Profile ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับราคา

  3. การวิเคราะห์: ตรวจสอบ Volume Profile เพื่อหาจุดที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด (High Volume Nodes) และจุดที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำสุด (Low Volume Nodes) รวมทั้งจุดที่มีความนิยมในการซื้อขาย (Point of Control)

  4. การใช้ข้อมูล: ใช้ข้อมูลจาก Volume Profile เพื่อตัดสินใจการเข้าออกตลาด หรือหาเทรนด์และระดับราคาที่สำคัญ

การใช้งาน Volume Profile ในโค้ด MQL4 ที่ให้มานั้นมีหลักการทำงานคล้าย ๆ กับขั้นตอนที่กล่าวถึงข้างต้น โดยโค้ดจะวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายในแต่ละระดับราคาและแสดงผลในรูปแบบของ Volume Profile บนแผนภูมิแท่งเทียนของ MetaTrader โดยใช้สีและความสูงของแท่งแสดงปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับราคา และจะแสดง Point of Control (POC) ที่เป็นระดับที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดใน Volume Profile นั้น ๆ ด้วยสีที่แตกต่างกัน


Produits recommandés
Advance Demand and Supply
Oyinemomoemi Emeledor
5 (1)
Indicateurs
This   Demand & Supply Zone Indicator with Volume Filtering   is a technical analysis tool for MetaTrader that identifies key price zones where buying (demand) or selling (supply) pressure is concentrated. It uses fractals, volume analysis, and price action to detect and highlight these zones on the chart. Key Features: Zone Detection Based on Fractals Identifies demand (support) and supply (resistance) zones using   fractal patterns   (local highs/lows). Zones are formed from   open prices   ar
FREE
ICT Fair Value Gap Indicator
David Muriithi
4.71 (7)
Indicateurs
An ICT fair value gap is a trading concept that identifies market imbalances based on a three-candle sequence. The middle candle has a large body while the adjacent candles have upper and lower wicks that do not overlap with the middle candle. This formation suggests that there is an imbalance where buying and selling powers are not equal. Settings Minimum size of FVG (pips) -> FVGs less than the indicated pips will be not be drawn Show touched FVGs Normal FVG color -> color of FVG that hasn't
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3.93 (14)
Indicateurs
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
TPO Volume Range Indicator MT5
Eda Kaya
5 (1)
Indicateurs
TPO Volume Range Indicator MetaTrader 5 The TPO Volume Range Indicator allows traders to visualize trading volume distribution within specific price ranges. This indicator features two adjustable vertical lines, enabling users to set their preferred analysis range. Histograms represent market activity at each price level, while green horizontal lines mark the areas with the highest volume.  These high-volume zones are widely considered key support and resistance levels and are crucial for infor
FREE
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicateurs
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Indicateurs
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
BoxProfile MT5
Evgeny Shevtsov
4.56 (9)
Indicateurs
The indicator displays volume profiles based on the nesting principle. Profiles periods are pre-set so that each subsequent profile has a length twice as long as the length of the previous profile. In addition to profiles, the indicator displays volume clusters sorted by color, depending on the volume they contain. Indicator operation features The indicator works on typical timeframes from M5 to MN, but for calculations uses historical data from smaller timeframes: M1 - for timeframes from M5
FREE
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicateurs
Was: $299  Now: $149  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicateurs
Haven Volume Profile est un indicateur multifonctionnel pour l'analyse du profil de volume qui aide à identifier les niveaux de prix clés basés sur la répartition du volume de négociation. Il a été conçu pour les traders professionnels qui souhaitent mieux comprendre le marché et identifier les points d'entrée et de sortie importants pour leurs transactions. Autres produits ->  ICI Fonctionnalités principales : Calcul du Point of Control (POC) - le niveau d'activité commerciale maximal, ce qui a
FREE
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
Indicateurs
Do you use volume in your reading of the market? Certainly many traders use it, and do not imagine operating without it. The Color Histogram Volume Set indicator allows the user to choose the value that he considers interesting to monitor. When you pass this you will have visual confirmation and if you want you will also have the audible alert that is given by the indicator. Of course, there are other ways to try to find a high volume, such as assessing whether the volume is above av
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indicateurs
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
Demand And Supply Diagram MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicateurs
The balance of supply and demand is a simple and effective market analysis method. The supply and demand diagram can show you in advance, even before the trend reversal, where the supply ends and the demand is already emerging, where the demand ends and the supply is emerging, while substantially increasing the probability of making a deal in the right direction and with a high profit factor. Indicator signals The indicator uses the price/volume values to generate signals: ED – excess demand. E
Volume and Tick Profile
Martin Slacka
Indicateurs
Volume Profile Indicator – User Guide  Description: The Volume Profile Indicator is a powerful tool designed for MetaTrader 5. It visualizes market activity using volume distribution across price levels, showing: Histogram of volume at each price bin POC (Point of Control) – the price with the highest traded volume Value Area – the range covering a configurable percentage of volume (e.g. 70%) Support levels: Min, Max, and Pivot Average tick size for BUY and SELL movements  Inputs and Parameters:
FREE
CVD SmoothFlow Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicateurs
CVD SmoothFlow Pro - Analyse de Volume Illimitée pour Tout Actif ! CVD SmoothFlow Pro est la solution ultime pour les traders recherchant une analyse de volume précise et illimitée. En utilisant le calcul du Cumulative Volume Delta (CVD) avec un filtrage avancé du bruit, la version Pro offre la flexibilité et la précision nécessaires pour trader tout actif financier. Que propose CVD SmoothFlow Pro ? Analyse Claire : Filtre le bruit du marché et met en avant les mouvements de volume signifi
Classic Crab Harmonic Pattern Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Classic Crab Harmonic Pattern Indicator for MetaTrader 5 The Classic Crab Harmonic Pattern, introduced by Scott Carney in 2000, is one of the most recognized harmonic patterns in technical analysis. Known for its precise Fibonacci measurements and favorable risk-to-reward ratio, it helps traders identify potential price reversal zones with accuracy. The Classic Crab Harmonic Pattern Indicator for MetaTrader 5 automatically detects this pattern on price charts, marking the key points X, A, B, C,
FREE
Smart SD Rectangle Tool
Liam Alex Thomas Webb
Indicateurs
L'indicateur Smart Supply and Demand Rectangle Tool est votre compagnon ultime pour MT5, permettant de visualiser instantanément les données clés d'offre et de demande, directement sur vos zones, en temps réel. Cet outil superpose automatiquement des données riches et exploitables sur vos zones, telles que la classification de la zone, la distance en pips, la force et la taille de la zone, positionnées de manière claire à l'intérieur de chaque zone. Fini le désordre, fini les suppositions—just
Leveler MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Niveleur –       Dessine les niveaux de grille de support et de résistance, ainsi que les zones clés basées sur des barres. Fonctionnalités principales : Grille de support/résistance (nombres ronds) Leveler inclut un système de grille à double couche avec des niveaux de nombres ronds préconfigurés. Chaque symbole peut se voir attribuer une taille de phase personnalisée en fonction des caractéristiques du marché : des tailles de phase plus importantes pour les marchés à fort volume, et plus peti
Dynamic POC MT5
Evgeny Shevtsov
5 (1)
Indicateurs
The indicator calculates volume profiles dynamically and displays the result as VAL, VAH and POC curves. Indicator features The indicator uses the historical data of the lower (relative to the current) timeframes for calculations: M1 - for timeframes up to H1, M5 - for timeframe H1, M15 - for timeframe H4, H1 - for timeframe D1, H4 - for timeframe W1, D1 - for timeframe MN. The color of the DPOC curve sections is determined by comparing the volume of the POC levels of all profiles that make up
Black Sheep Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicateurs
La Révolution Anti-Logique « Détecter ce que les autres ne voient pas. » Objectif de l'Indicateur Le Black Sheep Scanner est un indicateur disruptif conçu pour opérer contre le consensus technique de masse , identifiant les moments où la majorité des traders se trompent. L'indicateur combine intelligemment plusieurs classiques de l'analyse technique ( RSI, Stochastique, MACD, ATR, Volume et ADX ) pour évaluer le consensus du marché. La plupart des particuliers suivent aveuglément ces oscillateur
VP hidden
Emr Aljnaby
4.36 (11)
Indicateurs
The indicator works to convert normal volume into levels and determine financial liquidity control points. It is very similar in function to Fixed Volume Profile. But it is considered more accurate and easier to use than the one found on Trading View because it calculates the full trading volumes in each candle and in all the brokers present in MetaTrade, unlike what is found in Trading View, as it only measures the broker’s displayed prices. To follow us on social media platforms: telegram
FREE
UPD1 Profile Levels MT5
Vitaliy Kuznetsov
5 (3)
Indicateurs
L'indicateur trouve les niveaux de volume de prix maximum et minimum (profil de marché) sur l'histogramme de travail pour le nombre de barres spécifié.   Profil composite. La hauteur de l'histogramme est entièrement automatique et s'adapte à n'importe quel outil et période. L'algorithme de l'auteur est utilisé et ne répète pas les analogues connus. La hauteur des deux histogrammes est approximativement égale à la hauteur moyenne de la bougie. Smart alert vous permet de vous informer sur le prix
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicateurs
Le Weis Wave Chart Forex pour MT5 est un indicateur de prix et de volume. La lecture du prix et du volume a été largement diffusée par Richard Demille Wyckoff sur la base des trois lois qu'il a créées : l'offre et la demande, la cause et l'effet et l'effort contre le résultat. En 1900 R.Wyckoff utilisait déjà le wave chart dans ses analyses. De nombreuses années plus tard, vers 1990, David Weis a automatisé le diagramme d'onde de R. Wyckoff et aujourd'hui nous vous apportons l'évolution du diagr
TPO Trading Analyzer Indicator MT5
Eda Kaya
5 (1)
Indicateurs
TPO Trading Analyzer Indicator MetaTrader 5 The TPO Trading Analyzer Indicator is a specialized tool designed to analyze market behavior using the principles of Time, Price, and Opportunity (TPO). Built upon the Market Profile methodology, this indicator detects and visualizes high-volume trading zones along with hidden support and resistance levels. It uses color-coded histograms to display trading volumes at various price points, with the intensity of the bars indicating the volume traded at
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicateurs
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Volume Profile For MT5
Abdelkhabir Yassine Alaoui
Indicateurs
Volume Profile is a very useful indicator . it allows you to spot the price levels where important price action took place. It is similar to support and resistance levels but with a different logic. ( Check Out  Fixed Range Volume Profile MT5  ) One of the first thing that traders mark up when analyzing a chart is support and resistance. Volume Profile can be used for doing that too. The indicator scans the defined number of previous bars and calculates the volume of activity at each price le
MR Volume Profile Rectangles 5
Sergey Khramchenkov
Indicateurs
A "Volume Profile" is an advanced charting indicator that displays total volume traded at every price level over a user specified time period. The main components of the volume profile are POC ( Point Of Control - the price level, at which the maximum number of contracts were executed during a selected period), VAH ( Value Area High - the highest price in the Value Area) and VAL ( Value Area Low - the lowest price in the Value Area). When we settled on the original indicator, we spent a lot of
VolumeProfile MT5
Robert Hess
4.14 (7)
Indicateurs
Description: The Volume Profile displays detailed informations of historical trading activities at certain price levels (Market Profile). Locate the areas with the best prices in the market and get an advantage over other market participants. Features: Customizable Market Profile Shows the "fair" Value Area with 70% of all Volume Shows critical low volume zones Shows VPOC, VAL and VAH Points integrated resource management to reduce the load while working with multiple charts Works on all timefr
Seasonal MT5 Sazonal
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicateurs
Seasonal MT5 Indicator  Discover the power of market seasonality with the Seasonal MT5 indicator, designed for the daily timeframe to identify and visualize recurring price patterns based on historical data. Perfect for traders seeking a data-driven edge in forex, stocks, or commodities. Key Functionalities: - Plots a seasonal trend line based on historical daily price data, highlighting predictable market cycles. - Displays a straight line connecting seasonal extremes for trend reference. -
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicateurs
Gold Entry Sniper – Tableau de Bord ATR Multi-Unités de Temps pour Scalping et Swing Trading sur l'Or Gold Entry Sniper est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 qui fournit des signaux d'achat/vente précis sur XAUUSD et autres actifs, basé sur la logique de Trailing Stop ATR et l' analyse multi-unités de temps . Caractéristiques et Avantages Clés Analyse Multi-Unités de Temps – Affiche les tendances en M1, M5, M15 sur un seul tableau. Trailing Stop Basé sur l'ATR – Ajuste automatiquement selon
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicateurs
RiskKILLER_AI Navigator est un Assistant de Direction de Marché et de Stratégie Multi-timeframe basé sur l'IA. La performance en trading consiste à comprendre le marché comme le font les professionnels. C'est exactement ce que propose le RiskKILLER_AI Navigator : Bénéficiez d'analyses institutionnelles avec l'analyse de tendance, de sentiment et macro driven par l'IA externe à MQL5 , adaptée à votre style de trading. Après l'achat, pour obtenir le Manuel de l'Utilisateur : 1. postez un commentai
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement 35 $ chacun ! Nouveaux outils   à   30 $   pendant la   première semaine   ou pour   les 3 premiers achats  !  Chaîne Trading Tools sur MQL5  : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Cet indicateur trace des zones de détection de rupture, appelées “Smart Breakout Channels”, basées sur un mouvement des prix normalisé par la volatilité. Ces zones sont affichées sous forme de boîtes dynamiques avec superpositions de volume. L’outil dé
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Plus de l'auteur
CapitalGrid
Mr Nisit Noijeam
Experts
Code Components and Functionality: Basic Information #property : Used to define the EA properties like copyright, link, version, and description. input : Parameters that users can customize in the EA, such as enabling/disabling buy/sell orders, price levels, take profit points, lot sizes, etc. Main Functions OnInit() : Executes when the EA is initialized. It creates a label on the chart and draws red lines at specified price levels (Red Line). OnDeinit(const int reason) : Executes when the EA is
FREE
Capitalrecover2
Mr Nisit Noijeam
Experts
HFT  ZONE MOMENTUM RECOVERY EA_Name ค่า: HFT MTRADER ใช้สำหรับระบุชื่อของ EA เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหรือตรวจสอบในประวัติการเทรด (History) Lot_fix ค่า: 0.02 ใช้กำหนดขนาดของล็อตคงที่ (Fixed Lot Size) ที่ EA จะเปิดในแต่ละคำสั่งเทรด โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ Lots_X ค่า: 1.5 ตัวคูณล็อต (Lot Multiplier) ซึ่งมักใช้ในการเพิ่มขนาดล็อตในลักษณะการ Martingale หรือ Hedging โดยเมื่อขาดทุนหรือเปิดคำสั่งถัดไป ระบบจะเพิ่มล็อตตามค่าที่กำหนดไว้ High_Low_end_candle ค่า: 10 จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณระ
FREE
CapitalSMC
Mr Nisit Noijeam
5 (3)
Indicateurs
The "SMC Trading Strategy" or "Smart Money Concept" is a trading strategy that focuses on understanding and following the movements of "large capital" or "Smart Money", which usually refers to institutional investors or major players who can influence the stock or asset markets. This strategy relies on technical and behavioral market analysis to predict market or stock price directions by observing the actions of Smart Money. These investors are believed to have more information, resources, and
FREE
CapitalTrendline2
Mr Nisit Noijeam
Experts
EnJoy  trend line It is a basic tool in technical analysis which is used to track and predict the direction of price movements. It is created by connecting the lowest or highest points of prices on the chart. To create a straight line that helps in interpreting market direction. For example: Uptrend Line: Connects multiple low points on the chart. It indicates a continuous increase in prices. Downtrend Line: Connects multiple highs. It indicates a continuous decrease in prices. เส้นเทรนด์ไลน์ เป
FREE
Capitalformular
Mr Nisit Noijeam
Experts
กลยุทธ์ HFT Hedging แบบปรับลอตเพิ่ม ตั้งต้นด้วยสถานะสองฝั่ง (Long และ Short) ในการ Hedging คุณจะเปิดสถานะทั้งฝั่ง Long และ Short พร้อมกันในตราสารเดียวกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง คุณจะเริ่มเปิดสถานะโดยใช้ลอตต่ำที่สุด เพื่อทดสอบทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด ใช้เงื่อนไขในการเปิดสถานะเพิ่มเติม (ปรับลอตเพิ่ม) เมื่อสถานะหนึ่งขยับเข้าใกล้เป้าหมายกำไร (Take Profit หรือ TP) หรือเริ่มเข้าเขตทำกำไร (เช่น เมื่อ ATR หรือ ค่า Technical Indicator อื่นๆ บอกถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ
FREE
Capitalallweather
Mr Nisit Noijeam
Experts
BB-Trader Pro: ปลดล็อกพลังการเทรดทำกำไรในทุกสภาวะตลาด! เบื่อไหม? กับ EA ที่ใช้ได้ดีแค่ในตลาดบางช่วง... พอตลาดเปลี่ยนจากมีเทรนด์เป็น Sideways สัญญาณก็เริ่มพลาด ล้างพอร์ตโดยไม่รู้ตัว ถึงเวลาแล้วที่จะปฏิวัติการเทรดของคุณด้วย BB-Trader Pro EA อัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาให้ "คิดและปรับตัว" ได้เหมือนเทรดเดอร์มืออาชีพ! "สมองกลสองโหมด" กลยุทธ์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง หัวใจหลักของ BB-Trader Pro คือความสามารถในการวิเคราะห์ความผันผวนของตลาดจาก Bollinger Bands และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรดโดยอัตโนมัติ โหมดเทรดปกติ (N
FREE
Capitalrecover
Mr Nisit Noijeam
Experts
HFT  ZONE MOMENTUM RECOVERY EA_Name ค่า: HFT MTRADER ใช้สำหรับระบุชื่อของ EA เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหรือตรวจสอบในประวัติการเทรด (History) Lot_fix ค่า: 0.02 ใช้กำหนดขนาดของล็อตคงที่ (Fixed Lot Size) ที่ EA จะเปิดในแต่ละคำสั่งเทรด โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ Lots_X ค่า: 1.5 ตัวคูณล็อต (Lot Multiplier) ซึ่งมักใช้ในการเพิ่มขนาดล็อตในลักษณะการ Martingale หรือ Hedging โดยเมื่อขาดทุนหรือเปิดคำสั่งถัดไป ระบบจะเพิ่มล็อตตามค่าที่กำหนดไว้ High_Low_end_candle ค่า: 10 จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณระ
FREE
CapitalMAGL
Mr Nisit Noijeam
Experts
GRID MA TRADING Trading Strategy Overview Moving Average (MA) Based Decisions : The EA uses a Moving Average (MA) as a key indicator for its trading decisions. The type (Simple, Exponential, Smooth, Linear Weighted), period, and shift of the MA are configurable. It decides whether to buy or sell based on the position of the price relative to the MA. For example, it may stop buying if the price is below the MA or stop selling if the price is above the MA. Grid Trading System : The EA appears to i
FREE
CapitalTrendline
Mr Nisit Noijeam
Experts
EnJoy  trend line It is a basic tool in technical analysis which is used to track and predict the direction of price movements. It is created by connecting the lowest or highest points of prices on the chart. To create a straight line that helps in interpreting market direction. For example: Uptrend Line: Connects multiple low points on the chart. It indicates a continuous increase in prices. Downtrend Line: Connects multiple highs. It indicates a continuous decrease in prices. เส้นเทรนด์ไลน์
CapitalCraftpercent
Mr Nisit Noijeam
Experts
การดำเนินงานพื้นฐาน : EA ทำงานโดยใช้หลักการของการเทรดแบบกริด ซึ่งหมายถึงการวางคำสั่งซื้อและขายเป็นระยะๆ (กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคา) ภายในโซนที่กำหนดไว้ พารามิเตอร์ป้อนข้อมูล : EA ใช้พารามิเตอร์หลายอย่าง เช่น ขนาดกริด, กำไรที่คาดหวัง, การหยุดขาดทุน (ทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์), โซนสำหรับการซื้อและขาย, ขนาดล็อต, และจำนวนคำสั่งสูงสุดที่อนุญาต พารามิเตอร์เหล่านี้มีความสำคัญในการกำหนดวิธีการทำงานของ EA การเริ่มต้น (OnInit) : เมื่อ EA เริ่มทำงาน, มันจะทำการเริ่มต้นโดยสร้างป้ายบนกราฟ (ชื่อ "MTRADER_Labe
CapitalRiskPerTrade
Mr Nisit Noijeam
Experts
Expert Advisor (EA),  MA Following  commonly known as a trading bot. It implements a grid trading strategy with the following characteristics: Moving Average and Standard Deviation : The EA uses a Moving Average (MA) as the core of its trading strategy, combined with Standard Deviation (SD) for trade entry and exit decisions. There are four types of MAs available: Simple, Exponential, Smoothed, and Linear Weighted. Users can select the MA type and set its period, as well as the period and facto
CapitalAsgard
Mr Nisit Noijeam
Experts
This EA, named "MTRADER," is designed for the MT4 (MetaTrader 4) trading platform. It operates based on a grid trading strategy and includes functionality for both buy and sell orders. Here's an overview of its key features and functionalities: Trading Zones: The EA operates within specified price zones for buying and selling. BuyZoneStart and BuyZoneEnd define the range within which the EA will consider placing buy orders, while SellZoneStart and SellZoneEnd define the range for sell orders. Or
CapitalCraft
Mr Nisit Noijeam
Experts
A Grid EA (Grid Expert Advisor) is an automated trading system used in the financial markets that employs a grid trading strategy. Grid trading involves opening buy and sell orders at predetermined price levels, with a specified price interval, known as the price grid. This trading strategy is similar to placing Buy Limit and Sell Limit orders at pre-defined price and time intervals. The EA operates automatically based on predefined rules and typically includes the following features: Price Gr
CapitalRoyal
Mr Nisit Noijeam
Experts
MA trend following 1sd signal  The EA appears to use a combination of moving averages and standard deviation to make trading decisions, with the option to increase lot sizes after consecutive losses, potentially aiming for a martingale-like strategy. It's important to note that while EAs can automate trading, they come with risks, especially when using strategies like lot size increase on loss. Users should thoroughly backtest and understand the EA's strategy and risks before using it in live tr
Capital ATR
Mr Nisit Noijeam
Experts
Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) platform, named MTRADER. Its primary strategy appears to be a grid trading strategy based on moving averages and average true range (ATR) volatility. Here's a breakdown of its key components and functionalities: Initialization Parameters : It defines various input parameters such as Moving Average Type (Simple, Exponential, Smoothed, or Linear Weighted), Moving Average Period, ATR Period, ATR Factor, Initial Lot Size, etc. These parameters can be adjust
Capital Pivot
Mr Nisit Noijeam
Indicateurs
Pivot Points และระดับ (Support) และ(Resistance) บนแผนภูมิการเทรดใน MetaTrader 4 สำหรับตลาด Forex : คำนวณ Pivot Points : สคริปต์คำนวณจุด Pivot โดยใช้ข้อมูลราคาประวัติศาสตร์ เช่น ราคาเปิด, ราคาสูงสุด, ราคาต่ำสุด, และราคาปิด จากช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น วัน, ชั่วโมง, ฯลฯ) จุด Pivot และระดับต่างๆ เช่น R1, R2, R3 (ระดับการต้านทาน) และ S1, S2, S3 (ระดับการสนับสนุน) ถูกคำนวณออกมา แสดงบนแผนภูมิ : หลังจากคำนวณจุด Pivot และระดับต่างๆ, สคริปต์จะแสดงเส้นเหล่านี้บนแผนภูมิ MT4 เพื่อช่วยให้นักเทรดสามารถเห็นจุดที่
Capital Trend
Mr Nisit Noijeam
Indicateurs
indicator named "MTRADER" designed to be used with the MetaTrader 4 trading platform. It appears to be a technical analysis tool for forex or stock market trading. Here's a breakdown of its key components and functionalities: Indicator Properties and Inputs : The code begins by setting up basic properties of the indicator, such as its name, version, and drawing styles. It defines two indicator buffers with blue and red colors, likely used for graphical representation on charts. Input parameters
Capitalgrid01
Mr Nisit Noijeam
Experts
A grid trading strategy is a method used in financial markets, particularly in forex trading, that involves placing buy and sell orders at regular intervals above and below a set price level. This creates a grid-like pattern of orders on the chart, hence the name "grid trading." Here’s a detailed explanation: Grid Trading Strategy Basic Concept : Grid trading is designed to capitalize on market volatility. The strategy works best in ranging or sideways markets, where prices fluctuate within a c
MAcapitalzone
Mr Nisit Noijeam
Experts
OIL Product setting  Define maximum allowed slippage as an input parameter (กำหนดค่า Slippage สูงสุดที่ยอมรับได้) ค่าที่ตั้งไว้: 50 อธิบาย: กำหนดความแตกต่างสูงสุดระหว่างราคาที่คาดว่าจะได้ซื้อขายกับราคาจริงที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการซื้อขายที่เกิดขึ้นในราคาที่ไม่ต้องการ Enable buy orders (เปิดให้รับคำสั่งซื้อ) ค่าที่ตั้งไว้: true อธิบาย: กำหนดว่าจะเปิดใช้งานการซื้อ (Buy Orders) หรือไม่ ถ้า true แสดงว่าเปิดการซื้อขาย Initial price for red line (ราคาเริ่มต้นสำหรับเส้นแดง) ค่าที่ตั้งไว้: 85.0 อธิบ
CapitalMIXindy
Mr Nisit Noijeam
Indicateurs
The indicator plots up/down buffer arrows in the chart window two of the following indicator conditions are met. Moving Average ; Moving Average Convergence/Divergence (MACD ); Oscillator of Moving Averages (OsMA ); Stochastic Oscillator ; Relative Strength Index (RSI) ; Commodity Channel Index (CCI) ; Relative Vigor Index (RVI ); Average Directional Index (ADX) ; Triple Exponential Average ; Bollinger Bands ; ตัวบ่งชี้จะพล็อตลูกศรขึ้น/ลงในหน้าต่างแผนภูมิเมื่อตรงตามเงื่อนไขของตัวบ่งชี้สองตัวต่อ
CapitalSupportResistance
Mr Nisit Noijeam
Indicateurs
"Support and Resistance" is a fundamental concept in technical analysis for trading stocks, currencies, or other assets in financial markets. Here's how to use it: Identifying Support Support is a price level where buying is strong. When the price drops to this level, there tends to be significant buying activity, preventing the price from falling further. Identifing Support: Look for the lowest points in a given period and find levels where the price has bounced back up multiple times. Usage:
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis