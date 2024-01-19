FXHedge Pro

3.63

FXHedge Pro ile ticaret deneyiminizi yükseltin; GBPUSD için özel olarak tasarlanmış güçlü ve kullanıcı dostu bir algoritma. Bu ücretsiz, tam otomatik sistem, alım satım kararlarını vermek için RSI göstergesini kullanır. FXHedge Pro'yu özel kılan şey, volatil piyasalarda bir güvenlik ağı sağlayan benzersiz hedge mekanizmasıdır. Eğer piyasa pozisyonunuzu destekliyorsa, algoritma karları güvence altına alır. Tersine dönme durumunda, FXHedge Pro başlangıçtaki kayıpları etkili bir şekilde hedge etmek için ters yönde siparişler ekler. Algoritmik ticaret başarısı için potansiyel olarak güvenilir ve basit bir çözüm arayan yeni tacirler için ideal bir başlangıç noktasıdır.

FXHedge Pro, tüm seviyelerdeki tacirler için ücretsiz bir çözüm sunarak algoritmik ticaret dünyasını basitleştirir. Sadece algoritmik ticaret yolculuğuna başlamak için güçlü bir araç. FXHedge Pro ile işlemlerinizi kontrol altına alın ve daha akıllı ticaretin bir geleceğine adım atın.

Tavsiye Edilen Kurulum:

  • 1:100 Kaldıraç 
  • GBPUSD 
  • M5 Zaman Çerçevesi 
  • Varsayılan Ayarlar


İncelemeler 12
Duy Thuc Nguyen
129
Duy Thuc Nguyen 2024.10.26 07:53 
 

This EA is the best of the free EA in the mql5! If you backtest it, your history quality have to from 99% to over.

quoctung12082015
26
quoctung12082015 2024.10.23 17:57 
 

Hãy cho tôi tập tin

francess1991
14
francess1991 2024.09.26 18:12 
 

Setfile please ?

Abderrahmane Benali
Uzman Danışmanlar
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   99 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   149 USD , and grad
GoldenEagle
Chantal Thys
Uzman Danışmanlar
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Mini Sniper EA
Tomasz Marek Cieckiewicz
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Mini Sniper EA for XAUUSD – Your Path to Consistent Gold Profits! Take your XAUUSD trading to the next level with our powerful Expert Advisor (EA)! This EA is designed exclusively for XAUUSD and works seamlessly across all timeframes , thanks to its built-in advanced calculations and precise algorithms. Whether you're a scalping enthusiast or prefer to adjust your take profit (TP) for a more custom trading experience, this EA has you covered! Key Features: Universal Timeframe Compatibility: No
Pro Trader EA
Igor Widiger
Uzman Danışmanlar
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Scalping StrikeX
Paline Maina
Uzman Danışmanlar
Mascalper EA Pro is an automated trading system (Expert Advisor) designed to execute high-frequency trades with precision, based on market scalping strategies. It helps traders take advantage of small price movements in the forex market with minimal manual intervention. Key Features Fully Automated Trading : Executes trades automatically based on pre-set conditions, saving you time and effort. Scalping Strategy : Focuses on quick, small profits by entering and exiting positions rapidly. Built-
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Lot büyüklüğünü değiştirme ve EA'yı mümkün olan en düşük fiyata getirme özelliği eklendi. Satın alırsanız destek ve gelecekteki güncellemeleri alırsınız. Lütfen gelişimini destekleyin. Bu EA kullanıma hazırdır. AussiePrecision , MetaTrader 5 için zaman hassasiyetine sahip bir Uzman Danışmandır (EA) ve özellikle AUD/USD döviz çifti için tasarlanmıştır. Belirlenmiş ve kontrol edilen zamanlarda işlem yapmak üzere geliştirilmiştir ve zaman bazlı hassas girişleri otomatikleştirmek isteyen yatırımcıla
EA Frankenstein
Nguyen Thanh Cong
5 (2)
Uzman Danışmanlar
INTRODUCTION Unleash the power of our brand new EA "Frankenstein" and conquer the forex market like never before! Our revolutionary expert advisor combines the strength of a price channel strategy with a sophisticated machine learning algorithm, allowing you to navigate the ever-changing market with precision and confidence. And the best part? For a limited time, you can get "Frankenstein" at a jaw-dropping 80% off during our exclusive launch promotion, priced at just $44! FEATURES Trade pane
The Time is Gold
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
The XAUUSD is a special asset with special characteristics that needs a special optimization of the products, we have created a system that adapts to this value and tries to take advantage of its advantages and eliminate the differences. Although this system is designed and optimized for use in the XAUUSD, it can be used in other pairs and values, including stock indices and commodities. It is a system that through an algorithm of multiple operations and multiple lots tries to make a profit o
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Uzman Danışmanlar
FSilverTrend - Expert Advisor for USDJPY Trading FSilverTrend is an Expert Advisor (EA) designed to trade USDJPY, taking advantage of market trends with precision and efficiency. Based on an advanced algorithmic approach, this EA identifies the prevailing market direction and executes optimized trades to capture sustainable movements. Key Features: Trend-Based Strategy: Uses indicators and price action patterns to identify the predominant USDJPY trend and trade in its direction.  Smart Filters
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Virtual Grid Mart Dual Sides
Yoann Eugene Legrand
Uzman Danışmanlar
GridMartDualSide EA , MT5 için bir Uzman Danışman (EA) olup, çift yönlü Grid & Martingale stratejisi, ileri düzey risk yönetimi ve çoklu varlık uyumluluğu (Forex, kripto, endeksler) sunar. Gerçek işlem öncesi sanal pozisyonlara girerek sinyalleri filtreleyin ve entegre koruma mekanizmaları ile sermayenizi güvence altına alın. 1. GridMartDualSide EA’yı benzersiz yapan özellikler Bağımsız çift yönlü grid — BUY ve SELL işlemlerini aynı anda, farklı ayarlarla yapabilirsiniz. Sanal işlemler (VTT) —
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Uzman Danışmanlar
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
[Silindi] 2025.02.26 03:17 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

ALGOECLIPSE LTD
16069
Geliştiriciden yanıt Bailey John Wickens 2024.09.26 18:12
The standard settings is recommended. No set file needed
hector william leon
20
hector william leon 2024.07.11 20:36 
 

me genero grendes perdidas$

65638263
735
65638263 2024.06.26 06:23 
 

Excelente EA

kiranbasnet_K
112
kiranbasnet_K 2024.06.07 03:44 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Bin Jumahat Johan
3255
Bin Jumahat Johan 2024.06.04 08:19 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Seth Tetteh
1881
Seth Tetteh 2024.04.25 11:42 
 

cool

E D
76
E D 2024.03.24 21:54 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

