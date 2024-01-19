FXHedge Pro ile ticaret deneyiminizi yükseltin; GBPUSD için özel olarak tasarlanmış güçlü ve kullanıcı dostu bir algoritma. Bu ücretsiz, tam otomatik sistem, alım satım kararlarını vermek için RSI göstergesini kullanır. FXHedge Pro'yu özel kılan şey, volatil piyasalarda bir güvenlik ağı sağlayan benzersiz hedge mekanizmasıdır. Eğer piyasa pozisyonunuzu destekliyorsa, algoritma karları güvence altına alır. Tersine dönme durumunda, FXHedge Pro başlangıçtaki kayıpları etkili bir şekilde hedge etmek için ters yönde siparişler ekler. Algoritmik ticaret başarısı için potansiyel olarak güvenilir ve basit bir çözüm arayan yeni tacirler için ideal bir başlangıç noktasıdır.

FXHedge Pro, tüm seviyelerdeki tacirler için ücretsiz bir çözüm sunarak algoritmik ticaret dünyasını basitleştirir. Sadece algoritmik ticaret yolculuğuna başlamak için güçlü bir araç. FXHedge Pro ile işlemlerinizi kontrol altına alın ve daha akıllı ticaretin bir geleceğine adım atın.

Tavsiye Edilen Kurulum:

1:100 Kaldıraç

GBPUSD

M5 Zaman Çerçevesi

Varsayılan Ayarlar



