FXHedge Pro

3.63

Eleva la tua esperienza di trading con FXHedge Pro, un algoritmo potente e intuitivo progettato per GBPUSD. Questo sistema gratuito e completamente automatizzato utilizza l'indicatore RSI per prendere decisioni di acquisto e vendita. Ciò che distingue FXHedge Pro è il suo meccanismo di copertura unico, che fornisce una rete di sicurezza nei mercati volatili. Se il mercato favorisce la tua posizione, l'algoritmo assicura i profitti. In caso di inversione, FXHedge Pro piazza strategicamente ordini nella direzione opposta, coprendo efficacemente le perdite iniziali. È il punto di partenza ideale per i nuovi trader che cercano una soluzione potenzialmente affidabile e semplice per il successo nel trading algoritmico.

FXHedge Pro semplifica il mondo del trading algoritmico, offrendo una soluzione gratuita per trader di tutti i livelli. È uno strumento potente per avviare il tuo percorso nel trading algoritmico. Prendi il controllo delle tue operazioni con FXHedge Pro e immergiti in un futuro di trading più intelligente.

Configurazione consigliata:

  • 1:100 Leva finanziaria 
  • GBPUSD 
  • Intervallo di tempo M5 
  • Impostazioni predefinite


Recensioni 12
Duy Thuc Nguyen
129
Duy Thuc Nguyen 2024.10.26 07:53 
 

This EA is the best of the free EA in the mql5! If you backtest it, your history quality have to from 99% to over.

quoctung12082015
26
quoctung12082015 2024.10.23 17:57 
 

Hãy cho tôi tập tin

francess1991
14
francess1991 2024.09.26 18:12 
 

Setfile please ?

The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
[Eliminato] 2025.02.26 03:17 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Dougal
338
Dougal 2024.10.05 01:14 
 

Terrible back test.

Paul Serban Turungiu
153
Paul Serban Turungiu 2024.09.29 19:48 
 

Good if you like to make like 1% yearly. Better put your money in the bank...

ALGOECLIPSE LTD
16069
Risposta dello sviluppatore Bailey John Wickens 2024.09.26 18:12
The standard settings is recommended. No set file needed
hector william leon
20
hector william leon 2024.07.11 20:36 
 

me genero grendes perdidas$

65638263
735
65638263 2024.06.26 06:23 
 

Excelente EA

kiranbasnet_K
112
kiranbasnet_K 2024.06.07 03:44 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Bin Jumahat Johan
3255
Bin Jumahat Johan 2024.06.04 08:19 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Seth Tetteh
1881
Seth Tetteh 2024.04.25 11:42 
 

cool

E D
76
E D 2024.03.24 21:54 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

