FXHedge Pro
- Experts
- ALGOECLIPSE LTD
- Versione: 3.0
Eleva la tua esperienza di trading con FXHedge Pro, un algoritmo potente e intuitivo progettato per GBPUSD. Questo sistema gratuito e completamente automatizzato utilizza l'indicatore RSI per prendere decisioni di acquisto e vendita. Ciò che distingue FXHedge Pro è il suo meccanismo di copertura unico, che fornisce una rete di sicurezza nei mercati volatili. Se il mercato favorisce la tua posizione, l'algoritmo assicura i profitti. In caso di inversione, FXHedge Pro piazza strategicamente ordini nella direzione opposta, coprendo efficacemente le perdite iniziali. È il punto di partenza ideale per i nuovi trader che cercano una soluzione potenzialmente affidabile e semplice per il successo nel trading algoritmico.
FXHedge Pro semplifica il mondo del trading algoritmico, offrendo una soluzione gratuita per trader di tutti i livelli. È uno strumento potente per avviare il tuo percorso nel trading algoritmico. Prendi il controllo delle tue operazioni con FXHedge Pro e immergiti in un futuro di trading più intelligente.
Configurazione consigliata:
- 1:100 Leva finanziaria
- GBPUSD
- Intervallo di tempo M5
- Impostazioni predefinite
This EA is the best of the free EA in the mql5! If you backtest it, your history quality have to from 99% to over.