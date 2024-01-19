Optimisez votre expérience de trading avec FXHedge Pro, un algorithme puissant mais convivial conçu pour le GBPUSD. Ce système entièrement automatisé et gratuit utilise l'indicateur RSI pour prendre des décisions d'achat et de vente. Ce qui distingue FXHedge Pro, c'est son mécanisme de couverture unique, offrant un filet de sécurité sur les marchés volatils. Si le marché favorise votre position, l'algorithme sécurise les profits. En cas de retournement, FXHedge Pro empile stratégiquement des ordres dans la direction opposée, couvrant efficacement les pertes initiales. C'est le point de départ idéal pour les nouveaux traders à la recherche d'une solution potentiellement fiable et simple pour réussir dans le trading algorithmique.

FXHedge Pro simplifie le monde du trading algorithmique en offrant une solution gratuite pour les traders de tous niveaux. Simplement un outil puissant pour lancer votre parcours dans le trading algorithmique. Prenez le contrôle de vos transactions avec FXHedge Pro et entrez dans un avenir de trading plus intelligent.

Configuration recommandée :

Effet de levier 1:100

GBPUSD

Période M5

Paramètres par défaut



