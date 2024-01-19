FXHedge Pro

Optimisez votre expérience de trading avec FXHedge Pro, un algorithme puissant mais convivial conçu pour le GBPUSD. Ce système entièrement automatisé et gratuit utilise l'indicateur RSI pour prendre des décisions d'achat et de vente. Ce qui distingue FXHedge Pro, c'est son mécanisme de couverture unique, offrant un filet de sécurité sur les marchés volatils. Si le marché favorise votre position, l'algorithme sécurise les profits. En cas de retournement, FXHedge Pro empile stratégiquement des ordres dans la direction opposée, couvrant efficacement les pertes initiales. C'est le point de départ idéal pour les nouveaux traders à la recherche d'une solution potentiellement fiable et simple pour réussir dans le trading algorithmique.

FXHedge Pro simplifie le monde du trading algorithmique en offrant une solution gratuite pour les traders de tous niveaux. Simplement un outil puissant pour lancer votre parcours dans le trading algorithmique. Prenez le contrôle de vos transactions avec FXHedge Pro et entrez dans un avenir de trading plus intelligent.

Configuration recommandée :

  • Effet de levier 1:100 
  • GBPUSD 
  • Période M5 
  • Paramètres par défaut


Avis 12
Duy Thuc Nguyen
129
Duy Thuc Nguyen 2024.10.26 07:53 
 

This EA is the best of the free EA in the mql5! If you backtest it, your history quality have to from 99% to over.

quoctung12082015
26
quoctung12082015 2024.10.23 17:57 
 

Hãy cho tôi tập tin

francess1991
14
francess1991 2024.09.26 18:12 
 

Setfile please ?

Répondre à l'avis