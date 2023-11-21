Follow the Market trends

Her 5 kopya satıldıktan sonra fiyat 30 dolar artacak.



Ana gösterge genel piyasa eğilimini belirlemeyi amaçlar. Parlak ve koyu renklerin kullanıldığı renk sistemiyse güçlü ve zayıf piyasa koşullarını belirlemeye çalışır.

Bana göre, bu gösterge eşsizdir; piyasa hareketlenmeye başladığında olağanüstü iyi çalışır.

Daha iyi sonuçlar için göstergeyi 1 saat, 4 saat veya günlük gibi daha uzun bir zaman diliminde kullanmayı tercih ediyorsanız, lütfen öyle yapın.

Renk yeşile döndüğünde alım fırsatı olduğunu, kırmızıya döndüğünde ise kısa bir pozisyon açma önerisi olduğunu belirtir.

En iyi sonuçları elde etmek için trend olan döviz çiftleriyle işlem yapmayı düşünün.



