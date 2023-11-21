Follow the Market trends
- Indicatori
- Shengzu Zhong
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 6
Il prezzo aumenterà di 30 dollari dopo ogni vendita di 5 copie.
L'indicatore principale mira a individuare la tendenza generale del mercato. Il sistema di colori, con colori chiari e scuri, cerca di identificare condizioni di mercato forti e deboli.
Secondo la mia opinione, questo indicatore è insuperabile; funziona in modo eccezionale quando il mercato inizia a muoversi.
Se preferisci utilizzare l'indicatore su un periodo più lungo, come ad esempio 1 ora, 4 ore o giornaliero, per ottenere risultati migliori, fallo pure.
Quando il colore cambia in verde, segnala un'opportunità di acquisto, e quando il colore cambia in rosso, indica la suggerimento di aprire una posizione corta.
Per ottenere risultati ottimali, considera di fare trading con coppie di valute in tendenza.