Follow the Market trends

Le prix augmentera de 30 dollars après chaque vente de 5 exemplaires.

L'indicateur principal vise à déterminer la tendance générale du marché. Le système de couleurs, avec des couleurs vives et sombres, cherche à identifier des conditions de marché fortes et faibles.

À mon avis, cet indicateur est inégalé ; il fonctionne exceptionnellement bien lorsque le marché commence à bouger.

Si vous préférez utiliser l'indicateur sur une période plus longue, comme 1 heure, 4 heures ou quotidienne, pour obtenir de meilleurs résultats, n'hésitez pas à le faire.

Lorsque la couleur passe au vert, cela signale une opportunité d'achat, et lorsque la couleur passe au rouge, cela indique une suggestion d'ouvrir une position courte.

Pour obtenir des résultats optimaux, envisagez de trader avec des paires de devises en tendance. 

