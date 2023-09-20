Double EMA grid turbo MT4
- Uzman Danışmanlar
- TITIKORN KAMPAN
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 5
The EA trades on price which checked by slow EMA and traded by fast EMA meanwhile double check with range of distance between 2EMA and candle body size in pips. Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$
SETTING
- Symbole - Set symbol to trade.
- EMA_fast - Set Fast EMA period.
- EMA_slow - Set Slow EMA period.
- EMA_range_pips - Set least range between fast and slow EMA.
- Candle_size_pips - Set Candle size before confirm trade.
- Lots - start lot.
- Multiple_lots - Multiply lot for next order.
- Max_lots - maximum lot.
- Grid_boost - Frequency of opening position (Less more order).
- Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order.
- TP_pips - take profit, in pips.
- SL_money - Stop loss in money.
- Number order for DD Reduction Algoritm - from which order the drawdown reduction algorithm is activated.
- Percent profit for DD Reduction Algoritm - percentage of profit when closing orders in the drawdown reduction mode.
- Close_first_trade - Set for number first order to be close.
- Close_patial_lot_last_order - Close last order by partial (%).
- Start_trade - time for starting order.
- End_trade - time for stopping order.
- Magic - is a special number that the EA assigns to its orders.