Double EMA grid turbo MT4

The EA trades on price which checked by slow EMA and traded by fast EMA meanwhile double check with range of distance between 2EMA and candle body size in pips. Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$



SETTING

  • Symbole - Set symbol to trade.
  • EMA_fast - Set Fast EMA period.
  • EMA_slow - Set Slow EMA period.
  • EMA_range_pips - Set least range between fast and slow EMA.
  • Candle_size_pips - Set Candle size before confirm trade.
  • Lots - start lot.
  • Multiple_lots - Multiply lot for next order.
  • Max_lots -  maximum lot.
  • Grid_boost - Frequency of opening position (Less more order).
  • Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order.
  • TP_pips - take profit, in pips.
  • SL_money - Stop loss in money.
  • Number order for DD Reduction Algoritm -  from which order the drawdown reduction algorithm is activated.
  • Percent profit for DD Reduction Algoritm - percentage of profit when closing orders in the drawdown reduction mode.
  • Close_first_trade - Set for number first order to be close.
  • Close_patial_lot_last_order - Close last order by partial (%).
  • Start_trade -  time for starting order.
  • End_trade - time for stopping order.
  • Magic - is a special number that the EA assigns to its orders.


Produits recommandés
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.06 (35)
Experts
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (27)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.75 (4)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Secret Range EA
Hong Ling Mu
Experts
Summary of EA logic Secret Range EA, as the name suggests, enters trades based on market ranges. Specifically, the EA will enter a trade when the highest or lowest price over a specified period, based on a long-term timeframe set in the EA settings, is broken. However, a price break does not necessarily mean the price will revert. Therefore, the EA uses GRID orders in conjunction. While the market tends to revert to its original price after a certain period, predicting the exact timing is chal
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
Bollinger Scalper EA
Robots4Forex Ltd
4.22 (9)
Experts
The Bollinger Scalper EA is a fully automated Expert Advisor that trades based on Bollinger Band and RSI entry signals. The EA trades using market orders and uses averaging to safely turn otherwise negative trades positive. This EA works best on EURUSD using the M5 timeframe. A VPS is advisable when trading this system. Check the comments for back test results and optimized settings. Please note: I have made the decision to give this EA away and many more for free with limited support so that I
FREE
Surf EA
Rustem Gabetdinov
5 (1)
Experts
Surf EA is a fully automatic grid based Expert Advisor that looks for reversal areas on the chart MT5 version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/99693 Nature of work: The EA uses several patterns, indicators and other important conditions to search for signals Buy and sell positions are independent of each other Only one order can be opened on one bar of the current period The indicators used in the EA are included in the standard set of the terminal Recommendations: Trading pair: AUDCAD
FREE
Candle Cross DCR MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Description de l’Expert Advisor : Candle Cross DCR Candle Cross DCR est un Expert Advisor entièrement automatisé pour MetaTrader 5. Il génère des signaux de trading précis lorsqu’une bougie franchit une moyenne mobile exponentielle (EMA), ce qui constitue un signal technique classique et puissant de retournement ou de continuation de tendance. Il peut aussi, en option, utiliser un filtre DCR composé de trois indicateurs (DeMarker, CCI et RSI) pour confirmer ou bloquer les entrées. Cet EA est ha
FREE
Forex Seeker
Sayan Vandenhout
Experts
Forex Seeker  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $2000
FREE
Free Spike Finder MT4
Pier Gaetano Novara
3 (2)
Experts
Same behavior of https://www.mql5.com/en/market/product/25552 but fixed lot 0.01 The EA waits for a spike according to a specific logic and opens a position in spike direction setting stop loss and take profit. When positions are in profit they are managed with smart trailing mechanism based also on elapsed time from opened position. It works with 5-digit and 4-digit broker. Must be used on the M1 chart. Does not need historical data. It does not use Martingale Grid Hedge Parameters spikeFilte
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experts
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Experts
Smart Funded EA est un conseiller expert conçu pour réussir les défis HFT des sociétés de prop trading qui autorisent son utilisation. Quelles sociétés de prop trading HFT puis-je utiliser ? Il a été testé sur presque tous les défis de sociétés de prop trading HFT avec un taux de succès de 100 %, tels que Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave et t
Adx rsi orion mt4
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experts
ADX RSI Orion — Smart Trend Alignment Expert Advisor ADX RSI Orion is a precision-engineered Expert Advisor that combines two of the most respected indicators in technical trading — the Relative Strength Index (RSI) and the Average Directional Movement Index (ADX) — into one intelligent and adaptive trading system. Designed for traders who want clarity and automation, this EA identifies high-probability entries only when both momentum and trend strength agree, delivering smart, data-driven dec
FREE
RSI Grid Master Mini
Adam Zolei
5 (1)
Experts
This is the RSI GridMaster Mini — the freely available, compact version of the popular RSI GridMaster system. The EA operates based on the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with a grid strategy, enabling continuous trading as the market moves. The Mini version uses a   fixed lot size of 0.01   and trades exclusively on the   H1 timeframe. All settings have been simplified to make the system easy to use, reliable, and beginner-friendly. Looking for More Power and Flexibility? Check
FREE
LT Gzeta EA MT4
Eko Baskoro
4.5 (2)
Experts
Good performance at any pair/ symbol, any broker and any spread. You can prove it in backtesting. The last optimized of LT Gzeta EA MT4 version 1.9 has been done on 9 Juli 2025. The optimization in many functions and strategies has been done. LT Gzeta EA MT4 is an expert advisor that works based on simple support resistance, chart pattern, time cycle and ATR calculations. This EA is a free version of Zeta EA MT4 because the main strategy is same. In the LT Gzeta EA MT4 Expert Advisor, the setup
FREE
Kusama
Todd Terence Bates
4.5 (2)
Experts
Kusama is an automated trading system that uses and candlestick patterns in combination with Standard Deviation calculations to open and close trades. This Expert Advisor is designed specifically for the USDJPY H1 Foreign Exchange(FX) market to open, monitor, modify and adjust orders automatically. Entry signals utilize  Shooting Star Candlestick patterns  and  Hammer Candlestick patterns . Long Exit Signals work on the Bearish Engulfing Candlestick patterns in combination with Standard Deviati
FREE
PZ MA Crossover EA
PZ TRADING SLU
3.88 (25)
Experts
Cette évaluation environnementale se négocie en utilisant les croisements de moyennes mobiles. Il offre des paramètres entièrement personnalisables, des paramètres de gestion de position flexibles, ainsi que de nombreuses fonctionnalités utiles telles que des sessions de trading personnalisables et un mode martingale et martingale inverse. [ Guide d'installation | Guide de mise à jour | Dépannage | FAQ | Tous les produits ] Facile à utiliser et à superviser Paramètres de moyenne mobile entièreme
FREE
DAX H1 Undecision breakout
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed, tested and traded live on DAX H1 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE LONG ONLY STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on the  breakout of the UNDECISION on the daily chart.   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with  ATR   STOP LOSS.   To catch the profits there is a  TRAILING PROFIT  function in the strategy and   TIME BASED EXIT . EA has been backtested on
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
EA With Recovery
Che Jeib Che Said
4.5 (2)
Experts
The Expert Advisor was developed to grow user account balance persistently. To achieve this, it has two modes, normal and recovery mode. The parameters for the two modes can be changed to suit user strategy. There are also auto trade button, buy button and sell button. Auto trade button can be turned ON and OFF. Buy and sell buttons is for user to manually intervene a trade. HOW IT WORKS. The Expert will trade automatically according to the input parameters. It trades in Normal mode when there
FREE
DAX M30 Double Top
Marek Kupka
Experts
This EA has been developed, tested and traded live on DAX M30 TF. Everything is ready for immediate use on real account. Very SIMPLE LONG ONLY STRATEGY with only FEW PARAMETERS.  Strategy is based on the   DOUBLE TOP strategy on the daily chart.   It enters if volatility raise after some time of consolidation .  It uses  STOP   pending orders with  FIXED   STOP LOSS.   To catch the profits there is a  TRAILING PROFIT  function in the strategy and   TIME BASED EXIT . EA has been backtested on mo
Nasdaq Curse EA MT4
Matthew Lewis Beedle
5 (2)
Experts
This is a much more complex bot to what I normally try to make.  It uses Stochastics, ADX and ATR with quite complex entry mechanisms.  After testing, the EA is still doing well. You can find it in my signals, hence now officially up for sale.  It can be profitable on DAX, WS30, EUR/USD and has some interesting backtests.  Any questions just message me.  Instructions: Add to a 15min chart for the NASDAQ Bonus! Q&A that you should ask EVERY seller on this website Are you a real person, can I fin
FREE
Multi Strategy Bear Version 2
Vincenzo Tignola
5 (2)
Experts
This Expert advisor (100% Automatic) is able to combine two indicators to create a strategy, this version called "Bear version" (BASIC VERSION)contains 2 indicators: CCI and RSI With a simple personal message you can contact me to ask for your EA  "Bear version"(or SUPERIOR Version)with the indicators you have chosen and with your conditions and once agreed I will put it here on the market ,  or follow the link   at the bottom of the page   that will take you to my Telegram contact. If you can't
FREE
Grid Machine
Ivan Grachev
4.21 (14)
Experts
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
ZGold
Mr Jack Joseph Wilson
3.57 (7)
Experts
zGold  is an Expert Advisor built, designed and configured to be used with Gold/XAUUSD . The system uses custom Trend algorithms to find key entry points into the market and executes them once the right criteria is met and it uses a mixture of Indicators and Price Action. The Expert Advisor also has a custom filtering algorithm to disregard false signals and work around possible market reversals. To combat spread related issues the closing strategy is based around account profits, totals and cur
FREE
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Experts
It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. I work with this EA, and the reversal/pullback version since 2014.  This is a demo   version of the full   Breakout Monster EA . It works on Real and Demo accounts. Demo version restrictions: Money Management is disabled. Lot size is restricted to 0.01 lots only (Or the minimum allowed by broker). Numerical, SL and TP set to 100 pips. They cannot be modified in
FREE
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Experts
Automatic trading system based on the morning Flat indicator, puts pending orders on the borders of the night channel .All trades have a fixed stop loss and take profit .The traded pair GBPUSD H1, can be used on other instruments after optimization. The EA contains a switchable flat indicator . The robot's operating time in the input parameters corresponds to (+2GMT). when switching to daylight saving time,you need to adjust the time manually. * Use default settings  * Does not use dangerous
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.94 (34)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1064)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan ou  Quantum King  gratuitement !*** Demande
Capybara
Sergey Kasirenko
4.68 (47)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providi
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
4 (3)
Experts
Quantum strategy is a combination of quantum superposition and trading signal model. EA Quantum Dark Gold determines Buy and Sell positions simultaneously for each signal and simultaneously places 2 orders Buy Stop and Sell Stop. Then the momentum determines which order position is executed and cancels the remaining pending order. This interesting idea forms the Quantum Dark Gold with a unique entry method. Open positions are then managed by Trailing, Stop Loss and position balancing strategies
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Experts
The Ichimoku at a glance has great appeal to me and most traders. The Gold on Ichimoku EA exploits the trend filter of the Ichimoku system, combines price recalculation and signal pattern calculation to create an optimally efficient automated trading system with low risk. The trades are also executed using the Scalper method to quickly exit the market. The trades always have Stop Loss available, along with Trailing settings and closing positions when the trend changes to control risk.  EA is opt
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader   combine une stratégie d'évasion et de suivi de tendance avec un maximum de deux transactions par jour. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre Support solide et de notre indicateur de scanner de tendance, veuillez envoyer un mp. Moi!  Veuillez noter que je ne vends pas mes EA ou sets spéciaux sur telegram, ils ne sont disponibles que sur Mql5 et mes fichiers de sets ne sont disponibles que su
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
Atlantis Scalper EA mt4
Sergey Kasirenko
Experts
Atlantis EA suit une stratégie de cassure spécifiquement conçue pour l'or afin de tirer profit des fortes variations de prix qui surviennent lorsque le marché de l'or franchit des seuils clés d'offre et de demande. Il ne s'agit ni d'une stratégie de martingale ni d'une stratégie de grille. L'EA utilise un stop suiveur et intègre un stop automatique en cas de changement de tendance. Cet EA recherche les configurations de trading optimales 24h/24. Paire recommandée : XAU/USD (unités de temps : M1
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Experts
HFT Prop Firm EA, également connu sous le nom de Green Man en raison de son logo distinctif, est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour surmonter les défis ou les évaluations des entreprises de trading propriétaires (prop firms) qui permettent les stratégies de trading à haute fréquence (HFT). Pour une période limitée : utilitaires gratuits d'une valeur de $198 lorsque vous achetez HFT Prop Firm EA Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Suivi des performances du d
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Experts
1 copy left for $175. Next price --> $249 EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings Key features: smart entry point f
AW Classic MACD EA
AW Trading Software Limited
3.5 (4)
Experts
Système de trading entièrement automatisé. Un indicateur classique est utilisé comme signaux   MACD , qui combine un indicateur de tendance avec un oscillateur pour détecter les points d'entrée. Utilise la moyenne, la fonction de fermeture du premier et du dernier panier d'ordres et la fonction de calcul automatique du lot. Possède un tableau de bord avancé et trois types de notifications. Problem solving ->   HERE  / MT5 version ->  HERE   /   Instruction  ->   HERE   Avantages: Système de tr
Plus de l'auteur
Elliot wave grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades will pending order when break price of wave 1 and run wave 3 . Best time frame 1h , Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbole - Set symbol to trade. Wave_depth - Set the wave size. Wave_deviation  -   Set wide of the wave. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order. TP_pips - take
RSI grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on price breakout and comeback oversold or overbought conditions, opens positions when signals are received from the RSI oscillator. SETTING Symbole - Set symbol to trade. RSI_value - Set RSI period. Upper_level - Set overbought level. Lower level - Set oversold level Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order. TP_pi
STOC grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on price breakout and comeback oversold or overbought conditions, opens positions when signals are received from the Stochastic oscillators. SETTING Symbole - Set symbol to trade. K_period - Set K% period. D_period - Set D% period. Slowing_value - Set slowing value. Upper_level - Set overbought level. Lower level - Set oversold level Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more orde
BBMA grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on candles breakout from above or below BB, then be checked trend by MA to confirm order position. SETTING Symbole - Set symbol to trade. BB_period - Set BB period. BB_deviation - Set BB deviation. MA_period - Set MA period. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less = more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order. TP_pips - take profit, in pips. SL_money - Stop l
Day break grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on pending order price which breakout out of the day s. Best time frame 1 hour, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Bar_history - Set candle history passed. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order. TP_pips - take profit, in pips. SL_money - Stop loss in money. Number order for DD
BBRSI divergent grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on price break out upper or lower BB and were checked trade position by RSI divergent . Any pair, time frame any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING BB_period - Set BB period. RSI_period - Set RSI period Bar_history - Set candle history passed. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order. TP_pips
Triple MACD grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades when MACD signal cross 3 times . Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbole - Set symbol to trade. Fast_EMA_period - Set Fast EMA period. Slow_EMA_period -   Set Slow EMA period. Signal_period - Set signal period. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order.
ADX RSI grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on price which over bought and over sold of RSI indicator meanwhile check over limit ADX value level.  Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbole - Set symbol to trade. ADX_period - Set ADX period. ADX_value -   Set ADX level. RSI_period - Set RSI period. RSI_upper_level - Set RSI high level. RSI_lower_level - Set RSI low level. Bar_history - Set bar to confirm trade. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for ne
Envelopes grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on candle which over bought and over sold of Envelopes indicator meanwhile check body size pips from the line level.  Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbole - Set symbol to trade. Envelopes_period - Set Envelopes period. Envelopes_deviation -   Set Envelopes deviation. Check_Candle_pips - Check distance from the Envelopes break line. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum
Price action grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on pending order price which breakout out from the previous bar . Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING First_candle_body_size_pips - Minimum size of previous candle. Last_candle_body_size_pips - Minimum size of last candle before pending order. Delete_pending_time_minute - Time to be release pending order.  Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of
Basic MACD grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades when MACD main line cross signal line . Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbole - Set symbol to trade. MACD_fast_EMA - Set Fast EMA period. MACD_slow_EMA  -   Set Slow EMA period. MACD_signal - Set signal period. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order
Ichimoku grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades reverse trend which T cross K line and take over from B line . Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbol - Set symbol to trade. Tenkan_sen - Tenkan_sen value. Kijun_sen - Kijun_sen value. Senkou_Span_B - Senkou_Span_B value. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -  maximum lot. Grid_boost - Frequency of opening position (Less = more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from la
Doji pattern grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades when doji pattern were detected on chart.  Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbol - Symbole on your chart. Candle_size_pips - Size pips before doji born. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Trade_boost -  Frequency of opening position (Less number = less order , 1-100 value). Grid_boost -  Frequency of opening grid position (Less number = more order , recommended 7
Pump and dump grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on pending order which spike price and comeback to previous price, the pending order will deleted when end of the day . Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbol - Symbol on your chart. Spike_period - Speed of price (Set less = more trade). Spike_value - Time of price speed increase or decrease (Recommended value 0.1-2.0). Candle_size_pips - Maximum candle size previous pending order. Lots - start lot. Multiple_lots - Mu
Morning star grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on morning star pattern . Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Candle_size_pips - Minimum size of previous candle. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order. TP_pips - take profit, in pips. SL_money - Stop loss in money. Number order for DD Reduction Algoritm
EMA divergent grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on price make divergent between EMA and candle stick . Any pair, time frame any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING EMA_period - Set EMA period Bar_history - Set candle history passed. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order. TP_pips - take profit, in pips. SL_money - Stop loss in money. Numbe
Smart BB grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on price break out upper or lower BB . Any pair, time frame any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING BB_period - Set BB period. Deviation - Set deviation. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order. TP_pips - take profit, in pips. SL_money - Stop loss in money. Number order for DD Reduction Algori
BB Upper Lower grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades on BB Upper and Lower line distance reaches over pips . Any pair, time frame any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING BB_period - Set BB period. Deviations - Set deviation. Upper_Lower_distance - Maximum pips reaches between upper and lower line. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for next order. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order. TP_pips
Break and sideway grid turbo MT4
TITIKORN KAMPAN
Experts
The EA trades when momentum reach more volume factor . Any pair, time frame any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbol - Name of pair (ex.EURUSD#) Breakout_factor - Volume peak factor (Recommend for forex use 0.5-1.5). Sideway_factor - Volume low factor ( Recommend for  forex use 0.1-0.5). Lots - start lot. Max_lots -    maximum lot. Grid_boost -  Frequency of opening position (Less more order). Grid_minimum_pips - Check distance grid from last order. TP_pips - take pr
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis