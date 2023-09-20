Double EMA grid turbo MT4

The EA trades on price which over bought and over sold of RSI indicator meanwhile check over limit ADX value level. Best time frame 30 mins, Any pair any broker no limited, recommend minimum deposit 500$ SETTING Symbole - Set symbol to trade. ADX_period - Set ADX period. ADX_value - Set ADX level. RSI_period - Set RSI period. RSI_upper_level - Set RSI high level. RSI_lower_level - Set RSI low level. Bar_history - Set bar to confirm trade. Lots - start lot. Multiple_lots - Multiply lot for ne