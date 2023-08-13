Global Trend Lines Zo'nalarını Gösteren Gösterge, işlem stratejinizi iyileştirmek için kullanılan birkaç özelliğe sahiptir. Bu gösterge, grafikte alım bölgesini ve satış bölgelerini belirlemenize yardımcı olur. Bu göstergenin temel özellikleri şunlardır:





1. Trend seviyelerini belirleme: Bu gösterge, trend seviyelerini belirlemek için kullanılan algoritmalara sahiptir. Bu, trendin yönünü ve gücünü belirlemenize yardımcı olur.





2. Alım ve satım bölgelerini belirleme: Gösterge, grafikte alım ve satım bölgelerini belirler. Bu, işlem sürecinde alım ve satım noktalarını belirlemenize yardımcı olur.





3. Hacimle ilgili bilgiler: Gösterge, işlem hacmiyle ilgili bilgileri gösterir. Bu, işlem sürecinde hacimle ilgili analizleri gerçekleştirmenize yardımcı olur.





4. Güvenilirlik ve güvensizlik bölgelerini gösterme: Gösterge, güvenilirlik ve güvensizlik bölgelerini belirler. Bu, işlem sürecinde güvenilirlik seviyesini artırmak ve güvensizlikleri belirlemek için size yardımcı olur.





5. Ayarları özelleştirme: Gösterge, kullanıcıya ayarları özelleştirme imkanı sağlar. Bu, göstergenin kullanıcının gereksinimlerine ve stratejilerine uyum sağlamasına olanak tanır.