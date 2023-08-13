Global Trend Lines

Global Trend Lines

Zo'nalarını Gösteren Gösterge, işlem stratejinizi iyileştirmek için kullanılan birkaç özelliğe sahiptir. Bu gösterge, grafikte alım bölgesini ve satış bölgelerini belirlemenize yardımcı olur. Bu göstergenin temel özellikleri şunlardır:

1. Trend seviyelerini belirleme: Bu gösterge, trend seviyelerini belirlemek için kullanılan algoritmalara sahiptir. Bu, trendin yönünü ve gücünü belirlemenize yardımcı olur.

2. Alım ve satım bölgelerini belirleme: Gösterge, grafikte alım ve satım bölgelerini belirler. Bu, işlem sürecinde alım ve satım noktalarını belirlemenize yardımcı olur.

3. Hacimle ilgili bilgiler: Gösterge, işlem hacmiyle ilgili bilgileri gösterir. Bu, işlem sürecinde hacimle ilgili analizleri gerçekleştirmenize yardımcı olur.

4. Güvenilirlik ve güvensizlik bölgelerini gösterme: Gösterge, güvenilirlik ve güvensizlik bölgelerini belirler. Bu, işlem sürecinde güvenilirlik seviyesini artırmak ve güvensizlikleri belirlemek için size yardımcı olur.

5. Ayarları özelleştirme: Gösterge, kullanıcıya ayarları özelleştirme imkanı sağlar. Bu, göstergenin kullanıcının gereksinimlerine ve stratejilerine uyum sağlamasına olanak tanır.
Yazarın diğer ürünleri
Global Trend Pro Lines
Mukhammadalikhon Abdullaev
Göstergeler
The " Global Trend Pro Lines " indicator is one of the most important indicators designed to display trading volumes based on the sniper strategy. This indicator provides convenience for daily, medium-term, and long-term traders. The main advantages of the indicator are as follows: Suitable for the sniper strategy: The "Global Trend Pro Lines" indicator is suitable for the sniper strategy and allows traders to identify the best entry and exit points for trading. Displays volumes: The indicator
