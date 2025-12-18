Göstergeler: PEMA

PEMA:

PEMA - Beşli Üstel Hareketli Ortalama.

Author: Bruno Pio

 
Güzel ama biraz daha pürüzsüz olabilirdi
 
kaynak dosyayı indirdim ama pema için programım yok, nereden indirebilirim?
 
Automated-Trading:

PEMA:

Yazar Bruno Pio

1) Editörünüze yükleyin, 2) Derleyici düğmesine basın.

