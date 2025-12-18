Göstergeler: QEMA
Sevgili Bruno. Formül benim için açık değil. "y" ne demek? Bir katsayı mı? Bunun gibi başka bir hesaplama yöntemi örneği buldum:
QEMA = 5*EMA - 10*EMA(EMA)+10*EMA(EMA(EMA))-5*EMA(EMA(EMA(EMA)))+EMA(EMA(EMA(EMA))))
QEMA'yı daha kesin olarak açıklayabilir misiniz?
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
QEMA:
QEMA - Dörtlü Üstel Hareketli Ortalama.
Author: Bruno Pio