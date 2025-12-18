Göstergeler: QEMA

QEMA - Dörtlü Üstel Hareketli Ortalama.

Author: Bruno Pio

 
Yazar Bruno Pio

Sevgili Bruno. Formül benim için açık değil. "y" ne demek? Bir katsayı mı? Bunun gibi başka bir hesaplama yöntemi örneği buldum:

QEMA = 5*EMA - 10*EMA(EMA)+10*EMA(EMA(EMA))-5*EMA(EMA(EMA(EMA)))+EMA(EMA(EMA(EMA))))
QEMA'yı daha kesin olarak açıklayabilir misiniz?

 
Bulduğunuzla aynı.
