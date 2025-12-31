Göstergeler: Momentum Color Fill
Automated-Trading:Dolayısıyla, dolgu "seviye çizgisinin" üzerinde olduğunda bu, piyasanın çekiş gücünü artırdığını gösterir; daha fazla işlem mi geliyor?
Yazar Alexander Piechotta
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Momentum Color Fill:
Momentum Teknik Göstergesi, belirli bir zaman aralığında bir finansal aracın fiyatındaki değişimi ölçer.
Author: FinGeR