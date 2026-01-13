"William Gann yöntemleri (Bölüm I): Gann Açıları göstergesi oluşturma" makalesi için tartışma
Burada tekrar tekrar saptırıyorsunuz.... )))
Uzun zaman önce MT4 için Gann açıları oluşturmak için doğru gösterge yazıldı. Buna kutu veya şablon denir.
Şimdiye kadar kimse daha mantıklı bir şey yazmadı. Eğer yazarlarsa, Gann fikrinden sadece kütüklerdir.
MT5 için de bir tane var, ancak H1 ve üzerinde biraz aksaklık var.
Ганн верил, что рынки движутся в предсказуемых геометрических паттернах и что эти движения можно предвидеть, используя комбинацию математики, геометрии и астрологии
Makale eksiktir ve astrolojiyle ilişkili yöntemi açıklamamaktadır, bu da soru işaretlerine neden olmaktadır:
Astrolojiye inanan tek kişi Gunn mıydı, yoksa başkaları da var mıydı?
Geceleri yıldızlara ya da gündüzleri güneşe bakarak açılar oluşturmak gerekli midir? Herhangi bir zamanda açılar oluşturmak, ancak yıldızlara bakarak bir ticaret kararı vermek mümkün müdür?
Hava bulutluysa ve yıldızları göremiyorsanız - ticaret iptal edilir veya açıların oluşturulması da iptal edilir mi? Ya da gündüz güneşi kullanmak mümkün mü?
Bir teleskopa ihtiyacım var mı, yoksa teleskop olmadan da yapabilir miyim, sonuçta astronomi.
Tarot kartları almak gerekli mi, yoksa monitöre bir açıölçer koymak yeterli mi?
Ve diğer birçok soru, WIKI'den bir transkript.
Стратегии прогнозирования рынка Ганна основывались на методах, применяемых в геометрии, астрономии, астрологии и античной математике. Ганн написал ряд книг по биржевой торговле
--
Gerçek ticarette uygulama yöntemini daha iyi anlamak için astronomi ve astroloji yöntemine değinen başka makale bölümleri olacak mı?
Gunn iyi bir pazarlamacıydı ama kötü bir tüccardı (sır değil).
Makale eksiktir, astroloji ile ilgili hiçbir yöntem açıklanmamıştır, bu da sorulara yol açmaktadır:
İnanan sadece Gunn mıydı, yoksa başka biri de var mıydı?
Geceleri yıldızlara bakarak ya da gündüzleri güneşe bakarak açılar oluşturmak gerekli midir? Herhangi bir zamanda açılar oluşturmak, ancak yıldızlara göre bir ticaret kararı vermek mümkün mü?
Hava bulutluysa ve yıldızları göremiyorsanız - ticaret iptal edilir mi, yoksa açıların inşası da iptal edilir mi? Ya da gündüz güneşi kullanmak mümkün mü?
Bir teleskoba sahip olmak gerekli mi, yoksa onsuz da mümkün mü? Sonuçta astronomi.
Tarot kartları satın almak gerekli mi, yoksa monitöre bir açıölçer koymak yeterli mi?
Ve WIKI'den başka pek çok soru.
--
Gerçek ticarette uygulama yönteminin daha iyi anlaşılması için astronomi ve astroloji yöntemine değinen başka makale bölümleri de olacak mı?
Gunn iyi bir pazarlamacıydı ama kötü bir tüccardı (sır değil)
Evet, iki bölüm daha olacak: Gunn'ın karesi hakkında ve en ilginç olanı - astrolojik analiz, Güneş'in ve gezegenlerin konumunun Python'daki piyasalar üzerindeki etkisi hakkında. İkincisi, açıklamak istediğim çok ilginç şeyler bulmayı başarıyor.
Ey büyük Forex piyasasının ve diğer piyasaların efendisi, bize Gizemi anlatın, nasıl m5 gün içi Gannu'da ay ve gökyüzündeki amcıklar tersine dönmeleri aramak için ...
Not: - Gann'ın şablonunda zaten ustalaşıldı, bize ana sırrının ne olduğunu söyleyebilir misiniz?!
Gitti.
Nocher, neden Zvizdarasov....'un üzerine işemiyorsun?
Saf ALgotrader, söyle bize, piyasa hangi mat. modellerinde, hangi köşelerde, 9 (dokuz) rakamı ile biten hangi fiyat bölgelerinde, vs. vs. vs.
1.000 sterlinine bahse girerim, kaybedeceksin... :)))) Anaokuluna, tekrar irmik yemeye...
Evet, iki bölüm daha olacak: Gunn'ın karesi hakkında ve en ilginç olanı - astrolojik analiz, Güneş'in ve gezegenlerin konumunun Python'daki piyasalar üzerindeki etkisi hakkında. İkincisi, açıklamak istediğim çok ilginç şeyler bulmayı başarıyor.
Gunn hakkında bir retrospektif yapmak ilginç olurdu - ne zaman olduğu, ne üzerine işlem yaptığı ve o zamanlar piyasaların nasıl organize edildiği.
Gunn hakkında geçmişe dönük bir inceleme yapmak ilginç olurdu - ne zaman olduğu, ne üzerine işlem yaptığı ve o dönemde piyasaların nasıl düzenlendiği.
Doğru, 100 yıl önce yaşamış.
Piyasa forex ticareti yapmıyordu
Kağıt ticareti vardı, daha çok posta yoluyla
Hiç bilgisayar yoktu.
Orada ne olduğunu listelemek daha kolay.
Bir düzine ticaret yaptım ve sonunda değersiz kitaplar(infotsygan) satarak para kazanmaya karar verdim.
Действительно, Ганн твердо верил в астрологию и нумерологию и часто вплетал мистицизм в свои торговые методы . Хотя он утверждал, что заработал миллионы на торговле, позже исследователи узнали, что на момент его смерти поместье Ганна стоило всего 100 000 долларов.
Ana kazanç pazarlama oldu.
Bu güne kadar pazarlama yöntemi, aksi takdirde para kazanamazsınız.
--
Eğer kursu aldıysanız ve işe yaramadıysa - ki yaramayacak, ki bu mantıklı, size yıldızları gezegenler arasında doğru bir şekilde karşılaştırmadığınız söylenecek.
--
Gerçek şu ki, KİMSE SİZE BU KONUDA BİR ŞEY GÖSTEREMEYECEK, çünkü KİMSE BUNA SAHİP DEĞİL.
Gunnistalar sadece saçmalayacak: bende var, ben, orada sen, 10 deneyim, "köpeği yedi" vb. Ama aslında, ölü bir fare ölü bir fareyi yedi ve hiçbir şey anlamadı.
Açıdan Sıçrama stratejisi, Gann açı çizgilerinin genellikle destek veya direnç seviyeleri olarak işlev gördüğü varsayımına dayanmaktadır. Yatırımcı, fiyatın Gann açı çizgisine (özellikle 1x1 veya 2x1) yaklaştığı ve ondan sıçradığı durumları arar. Bir pozisyona giriş, sıçramanın teyit edilmesinden sonra, örneğin bir terse dönüş mum formasyonunun oluşmasından sonra gerçekleştirilir.
Bir diğer popüler strateji ise Açı Kırılmasıdır. Burada yatırımcı, fiyatın önemli bir Gann açı çizgisini kırmasını bekler, özellikle de buna işlem hacminde bir artış eşlik ediyorsa. Yukarı doğru bir kırılma potansiyel bir alış pozisyonuna işaret edebilirken, aşağı doğru bir kırılma bir satış pozisyonuna işaret edebilir.
Gann Yelpazesi stratejisi, yelpaze şeklinde bir yapı oluşturmak için tek bir noktadan yayılan çoklu açılar kullanır. Yatırımcı, fiyatın çeşitli yelpaze çizgileriyle nasıl etkileşime girdiğini analiz eder ve bunu destek, direnç seviyeleri ve potansiyel terse dönüş noktalarını belirlemek için kullanır.
Açıları ve Zaman Döngülerini Birleştirme, yatırımcının Gann açılarını yine Gann tarafından geliştirilen zaman döngüleri konseptiyle birleştirdiği daha karmaşık bir stratejidir. Burada önemli zaman çizgilerinin Gann açılarıyla kesişme noktaları, piyasaya giriş veya çıkış için kritik anları belirlemek üzere analiz edilir.
Çoklu zaman dilimi stratejisi, Gann açılarının farklı zaman dilimlerinde analiz edilmesini içerir. Örneğin, bir yatırımcı genel trendi belirlemek için günlük bir grafikte 1x1 açı kullanabilir ve ardından daha dik açılar kullanarak giriş noktalarını aramak için saatlik bir grafiğe geçebilir.
Yazar: Yevgeniy Koshtenko