"Risk yönetimine kantitatif yaklaşım: Python ve MetaTrader 5’i kullanarak çok dövizli portföy optimizasyonu için VaR modelini uygulama" makalesi için tartışma
İlgili VAR kodunun MQL versiyonu olup olmadığını öğrenebilir miyim?
Çalışmalarınıza bayılıyorum. Bulgularınızı paylaştığınız için teşekkür ederim. Benim gibi Veri Bilimi'ne yeni başlayan biri için bu, saatlerce araştırma, kodlama ve en önemlisi "Sonsuz Hata Ayıklama" kabusları gerektirirdi.
vay Fikirlerinizi ve python kodunu paylaştığınız için teşekkürler, yepyeni bir sürü olasılık açıyor. Uygulamak veya geliştirmek için yeterince akıllı değil ama harika bir düşünce çalışması, Tekrar teşekkürler
Yeni makaleye göz atın: Risk yönetimine kantitatif yaklaşım: Python ve MetaTrader 5’i kullanarak çok dövizli portföy optimizasyonu için VaR modelini uygulama.
Bugün, MetaTrader 5 alım-satım sistemlerinde VaR uygulaması üzerine yaptığım araştırmanın meyvelerini paylaşmak istiyorum. Yolculuğum, sonraki tüm çalışmaların üzerine inşa edildiği temel olan VaR teorisine dalmakla başladı.
Kuru VaR denklemlerini canlı koda dönüştürmek ayrı bir hikayedir. Bu sürecin ayrıntılarını ortaya koyacak ve elde edilen sonuçlara dayanarak portföy optimizasyon yöntemlerinin ve dinamik pozisyon yönetim sisteminin nasıl doğduğunu göstereceğim.
VaR modelimi kullanarak alım-satım yapmanın gerçek sonuçlarını saklamayacağım ve çeşitli piyasa koşullarında etkinliğini dürüstçe değerlendireceğim. Netlik sağlamak amacıyla, VaR analizini görselleştirmek için benzersiz yollar geliştirdim. Ek olarak, VaR modelini farklı stratejilere uyarlama deneyimimi paylaşacağım, özellikle umut verici olduğunu düşündüğüm bir alan olan çok dövizli grid sistemlerinde kullanımı da dahil olmak üzere.
Amacım sizi sadece teori ile değil, aynı zamanda alım-satım sistemlerinizin verimliliğini artıracak pratik araçlarla da donatmaktır. Bu çalışmaların Forex'te kantitatif risk yönetimi yöntemlerinde uzmanlaşmanıza ve alım-satımınızı bir sonraki seviyeye taşımanıza yardımcı olacağına inanıyorum.
Yazar: Yevgeniy Koshtenko