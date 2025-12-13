Uzman Danışmanlar: Triangle Hedge
Uzman Danışman, sentetik semboller (portföyler) üzerinde pozisyon açma konusuna değiniyor. Triangle Hedge durumunda, yalnızca NewSymbol = Symbol1^(+-0.5) * Symbol2^(+-0.5) türünün sentetiklerinden, yani son derece sınırlı işlevsellikten bahsediyoruz. Şu anda MT5'te başka seçeneklerin olmaması aslında iyi bir çözüm.
Böyle bir hedge kullanmanın nedenlerinden biri, kısa vadeli çoklu para birimi arbitraj durumlarını yakalama ve bunların ticaretini yapma görevi olabilir. Bu durumun tam bir uygulaması burada görülebilir.
Öte yandan, portföy ticareti birçok strateji için gereklidir. İlgili ağırlık katsayılarına bağlı olarak portföydeki her sembol için lotların hesaplanması burada görülebilir.
Bu çok saçma, tamamen dengesiz.
Tümpozisyonu kapatın, tam bir hedge olacaktır. Çift spread tasarruf edeceksiniz.
Not: Ayrıca marjdan da tasarruf edeceksiniz.
"Riskten Korunma" Efsanesi ( dailyfx makalesine dayanmaktadır)
Dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılara yardımcı olmak, bu piyasada ticaret yapmak için hem iyi hem de kötü birçok farklı yöntem gördüğüm anlamına geliyor. Karşılaştığım en zarar verici yöntemlerden biri, aynı döviz çiftinde karşıt bir işlem açarak ve aynı anda hem uzun hem de kısa pozisyonları tutarak bir Forex işlemini 'hedge etme' fikridir. Bu sadece daha fazla ticaret maliyetine neden olmakla kalmaz (ek spread ödeyerek), aynı zamanda pozisyonunuzu ek kayıplara karşı korumaz.
Hedgerlar, karşıt bir işlem açarak bir işlemdeki kar veya zararlarını kilitlemeye çalışır, ancak spread genişlerse, bu işlemin her iki tarafını da olumsuz etkiler. Tüccar bu işlemlerde aşırı kaldıraçlıysa, daha geniş bir spread bir marj çağrısına neden olabilir ve her iki pozisyonu da likide edebilir. Hepsinden kötüsü, büyük olasılıkla genişletilmiş spread fiyatlarından doldurulacaksınız ve yaralanmaya hakaret ekleyeceksiniz.
Artık biliyoruz ki, riskten korunma kâr ya da zararı güvence altına almak için uygun bir yol değildir. Bunu yalnızca bir pozisyonun kapatılması yapabilir. Riskten korunma aynı zamanda genişleyen spreadler için tehlikeli olabilir ve marj çağrılarına neden olabilir, bu nedenle kullandığımız kaldıraç miktarını 10x veya daha azıyla sınırlamamız gerekir.
Hedging'in iyi bir strateji olduğunu ben de düşünmüyorum. ama sanırım hedging'i kötü bir seçim yapan spread değil, spread sadece belirli bir limite kadar genişleyebilir, çoğu zaman bu limit marjin için anlamsızdır ve çok fazla devam etmez, dönemsel bir gün içi paterni vardır.
Hedging'i kötü bir seçim yapan şey paniktir, çoğunlukla panik durumlarında uygulanır. açık fikirli biri hedging stratejisi ile iyi bir başarı olasılığı yakalayabilir.
Triangle Hedge:
MetaTrader 5'te sanal bir hedge pozisyonu açar.
Author: Atsushi Yamanaka