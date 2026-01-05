"Alım-satımda kaos teorisi (Bölüm 1): Giriş, finansal piyasalarda uygulama ve Lyapunov üssü" makalesi için tartışma
Peki "İstatistiksel analiz sonuçlarının yorumlanması" bölümü hangi ayarlar için yapılmıştır? Eğer sadece varsayılan parametreler içinse, o zaman yanlıştır. Zaman gecikmesi ve Gömme boyutunun etkin değerlerini bir şekilde tanımlamak gerekir. Geçmiş deneyimlerimden, gecikmenin kesinlikle 1 olmaması gerektiğini, ancak zaman dilimine bağlı olarak 7-8 ve daha yüksek bir yerde olması gerektiğini hemen söyleyebilirim. Gömme boyutu 2 de yalnızca kodun performansını test etmek içindir, ancak belirli bir seriyi analiz etmek için değildir.
İyi günler! Evet, benim de büyük bir gecikmem var. Hala EA'nın kodu üzerinde çalışıyorum, sonraki makalelerde olacak =)
Yeni makaleye göz atın: Alım-satımda kaos teorisi (Bölüm 1): Giriş, finansal piyasalarda uygulama ve Lyapunov üssü.
Geleneksel kaos teorisi ile Bill Williams'ın "kaos" konsepti birbirinden çok farklıdır. İlki, katı matematiksel ilkelere dayanır ve sistemleri analiz etmek için sofistike araçlar kullanır. İkincisi ise sezgisel bir yaklaşım ve matematiksel kaos teorisiyle doğrudan bağlantısı olmayan Alligator ve Fractals gibi teknik göstergeler kullanır.
Geleneksel kaos teorisi, doğrusal olmayan dinamikler alanındaki katı matematiksel ilkelere ve bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. Katı matematiksel yöntemler kullanır ve kaosun belirleyici ancak öngörülemez davranış sergilediğini düşünür. Williams "kaos" terimini daha gevşek bir şekilde, piyasaların genel öngörülemezliğine atıfta bulunarak kullanmaktadır. Yöntemleri, piyasaların kaotik doğasının derin analizinden ziyade alım-satımda pratik uygulamaya yöneliktir.
Williams kaos teorisinden bazı terimleri uyarlamış olsa da, yaklaşımı daha çok teknik analize ve piyasa hareketlerinin kişisel yorumuna dayanmaktadır. Bu durum, "kaos" teriminin bu bağlamda kullanılmasını yanıltıcı bulan kaos teorisyenlerinin eleştirilerine neden olmuştur.
Yazar: Yevgeniy Koshtenko