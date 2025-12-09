Kütüphaneler: IncGUI_ColorInput

Yeni yorum
 

IncGUI_ColorInput:

Renk girişi için bir grafik kontrolü.

IncGUI_ColorInput

Author: Dmitry Fedoseev

 
bir başyapıt.
 

Harika bir uygulama!

Tek şey, seçici kontrolüne ("renk girişi" olan) tıklamanın her zaman işe yaramamasıdır, çünkü bazen üzerine tıkladığınızda, düğme istemsiz olarak kaydırılır.

Bence, seçiciler için CHARTEVENT_MOUSE_MOVE'da meydana gelen mousedown olayını sparam=1 ile yakalamak daha iyidir. Web'deki renk seçiciler için tam olarak bu şekilde yapılır.

 
Dima bir insan, insanlar için öyle şeyler ortaya koyuyor ki bu inanılmaz.
 
Urain:
Dima bir insan, insanlar için öyle şeyler ortaya koyuyor ki şaşıracaksınız.
+1
Yeni yorum