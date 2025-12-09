Kütüphaneler: IncGUI_ColorInput
bir başyapıt.
Harika bir uygulama!
Tek şey, seçici kontrolüne ("renk girişi" olan) tıklamanın her zaman işe yaramamasıdır, çünkü bazen üzerine tıkladığınızda, düğme istemsiz olarak kaydırılır.
Bence, seçiciler için CHARTEVENT_MOUSE_MOVE'da meydana gelen mousedown olayını sparam=1 ile yakalamak daha iyidir. Web'deki renk seçiciler için tam olarak bu şekilde yapılır.
Dima bir insan, insanlar için öyle şeyler ortaya koyuyor ki bu inanılmaz.
Urain:+1
Dima bir insan, insanlar için öyle şeyler ortaya koyuyor ki şaşıracaksınız.
Dima bir insan, insanlar için öyle şeyler ortaya koyuyor ki şaşıracaksınız.
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
IncGUI_ColorInput:
Renk girişi için bir grafik kontrolü.
Author: Dmitry Fedoseev