Göstergeler: Percentage of Trend

Percentage of Trend:

Bu Gösterge eğilimi hesaplamak için kullanılır.

Author: Biantoro Kunarto

 
Merhaba Biantoro,

Bu gösterge ile çok ilgileniyorum, ancak MT4'ümdeki göstergeyi istiyorum. MQL4'te yapabilir misin? Gerçekten sizden yanıt alabileceğimi umuyorum. Teşekkürler.

 
Lütfen bunu kontrol edin
Dosyalar:
PercentageOfTrend_1.mq4  4 kb
