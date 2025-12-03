Kütüphaneler: İstatistiksel fonksiyonlar statistics.mqh

İstatistiksel fonksiyonlar statistics.mqh:

Ortalama, varyans, çarpıklık, fazlalık, kovaryans, korelasyon vb. hesaplama gibi istatistiksel fonksiyonları içeren bir kütüphane.

Author: QSer29

 
merhaba bu çalışmanın bir mql4 dosyası var mı? teşekkürler
 
Automated-Trading:

Yazar: QSer29

Özür dilerim, test betiğini çalıştırdım ve 1,4 korelasyon değeri verdi.

Korelasyonun -1 - 1 aralığında olması gerekmez mi?

Sonucun nasıl kullanılacağı açık değil

 
Виктор Астахов:

Özür dilerim, test komut dosyasını çalıştırdım ve 1,4 korelasyon değeri verdi.

Korelasyonun -1 ile 1 arasında olması gerekmez mi?

Sonucun nasıl kullanılacağı açık değildir

Tabii ki 1 veya -1. Kodun bir yerinde bir hata var

