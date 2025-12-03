Kütüphaneler: İstatistiksel fonksiyonlar statistics.mqh
merhaba bu çalışmanın bir mql4 dosyası var mı? teşekkürler
Automated-Trading:
İstatistiksel fonksiyonlar statistics.mqh:
Yazar: QSer29
Özür dilerim, test betiğini çalıştırdım ve 1,4 korelasyon değeri verdi.
Korelasyonun -1 - 1 aralığında olması gerekmez mi?
Sonucun nasıl kullanılacağı açık değil
Виктор Астахов:
Özür dilerim, test komut dosyasını çalıştırdım ve 1,4 korelasyon değeri verdi.
Korelasyonun -1 ile 1 arasında olması gerekmez mi?
Sonucun nasıl kullanılacağı açık değildir
Tabii ki 1 veya -1. Kodun bir yerinde bir hata var
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İstatistiksel fonksiyonlar statistics.mqh:
Ortalama, varyans, çarpıklık, fazlalık, kovaryans, korelasyon vb. hesaplama gibi istatistiksel fonksiyonları içeren bir kütüphane.
Author: QSer29