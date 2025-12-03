Göstergeler: Bollinger Kanalında Fiyat
Bu gösterge için teşekkür ederim, grafiklerim meşgul olma eğilimindedir, BB'yi bu şekilde izole edebilmek güzel, aferin ;)
trend değişimi bantlarda biraz yavaş, yine de hızlı bir adx / rsi ile birleştirmek veya hatta ID trendini daha hızlı değiştirmek için farklı bir renkte 2. bir bant geçişi yapmak mümkün mü?
Çok zahmet olmayacaksa çubukları renklendirin, teşekkürler.
Bollinger Kanalında Fiyat:
Gösterge, hareketli ortalamaya ve fiyat çubuklarının projeksiyonuna göre Bolinger Bantlarını ayrı bir pencerede çizer.
Author: Sergey Porphiryev