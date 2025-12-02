Kütüphaneler: CFastFile - bayt dizisi ile dosya olarak çalışmak için sınıf
Kütüphane versiyonları
1.01 - Birlik üzerindeki yapıların sabit kopyalanması
En ilginç şey, yerel işlevlerin biraz çarpık olması, ancak bu kütüphane sorunsuz çalışıyor. Ayrıca ilk bakışta garip gelen birlik tipinin ne işe yaradığını öğrenmem de hoşuma gitti ))
Ama garip bir şey var. Diyor ki:
Bu sınıf FileWriteXXX/FileReadXXX ailesinin tüm ana fonksiyonlarını uygular. Yani, programınızın mantığını ve kodunu değiştirmeden, fiziksel dosyaları kullanmaktan bellekteki görüntüleriyle hızlı çalışmaya kolayca geçebilirsiniz. Veriler gerçek bir fiziksel dosya ile değil, bir uchar dizisi ile saklanır ve okunur.
CFastFile sınıfı, verilerin disk üzerindeki fiziksel bir dosyaya ara yazma ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu, verilerle çalışırken önemli bir hızlanma elde etmenizi sağlar.
Author: ---