Göstergeler: Rüzgar Gülü
Rüzgar Gülü:
Gösterge, sembol üzerindeki son fiyatların ortalamasını hesaplamanıza ve bir ticaret işlemi için bir sinyal olabilecek hareket yönünü belirlemenize olanak tanır.
Author: kuzya