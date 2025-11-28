Kütüphaneler: Heiken_Ashi_Smoothed göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü

Yeni yorum
 

Heiken_Ashi_Smoothed göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü:

MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, Heiken_Ashi_Smoothed göstergesi tarafından oluşturulan mumun rengindeki bir değişikliktir.

Heiken_Ashi_Smoothed göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü

Author: Nikolay Kositsin

 
bu modüle dayalı bir ticaret robotu nasıl oluşturulur . sihirbazda hazır yerleşik modüller arasında görünmüyor mu ?
 


 
Nikolai, bu kadar büyük ekran görüntüleri göndermenin amacı nedir? Değiştirildi.
 
Evet, daha ikna edici olması için içeriğin bağlamıyla birlikte bir ekran görüntüsü sunabileceğimi düşündüm!
 
İndirdikten sonra modül mySignals klasöründe görünüyor ve 20 dahili modüle dahil değil. sakıncası yoksa, lütfen bana nasıl yapılacağını söyleyin, böylece resminiz gibi olur!
 

Merhaba!

Göstergeyi veya uzmanı derleyemedim.

Platform sürümü Buid 910'dur

Göstergedeki hatalar:

'Heiken_Ashi_Smoothed.mq5' Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 1 1
can't open "C:\Users\THIAGO\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\FB9A56D617EDDDFE29EE54EBEFFE96C1\MQL5\include\SmoothAlgorithms.mqh" include file Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 28 11
'CXMA' - türü olmayan bildirim Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 31 1
'Smooth_Method' - türü olmayan bildirim Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 65 7
'XMAO' - bildirilmemiş tanımlayıcı Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 83 14
'MA_SmMethod' - bildirilmemiş tanımlayıcı Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 83 32
'XMAO' - bildirilmemiş tanımlayıcı Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 138 18
'MA_SmMethod' - bildirilmemiş tanımlayıcı Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 138 66
'XMAC' - bildirilmemiş tanımlayıcı Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 139 18
'XMAH' - bildirilmemiş tanımlayıcı Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 140 18
'XMAL' - bildirilmemiş tanımlayıcı Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 141 18
10 hata(lar), 0 uyarı(lar) 11 1


Uzman'daki hatalar:

'ExpM_Heiken_Ashi_Smoothed.mq5' ExpM_Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 1 1
'Expert.mqh' Expert.mqh 1 1
'ExpertBase.mqh' ExpertBase.mqh 1 1
'SymbolInfo.mqh' SymbolInfo.mqh 1 1
'Object.mqh' Object.mqh 1 1
'StdLibErr.mqh' StdLibErr.mqh 1 1
'AccountInfo.mqh' AccountInfo.mqh 1 1
'PositionInfo.mqh' PositionInfo.mqh 1 1
'OrderInfo.mqh' OrderInfo.mqh 1 1
'DealInfo.mqh' DealInfo.mqh 1 1
'HistoryOrderInfo.mqh' HistoryOrderInfo.mqh 1 1
'Indicators.mqh' Indicators.mqh 1 1
'Trend.mqh' Trend.mqh 1 1
'Indicator.mqh' Indicator.mqh 1 1
'Series.mqh' Series.mqh 1 1
'ArrayObj.mqh' ArrayObj.mqh 1 1
'Array.mqh' Array.mqh 1 1
'ArrayDouble.mqh' ArrayDouble.mqh 1 1
'Oscilators.mqh' Oscilators.mqh 1 1
'Volumes.mqh' Volumes.mqh 1 1
'BillWilliams.mqh' BillWilliams.mqh 1 1
'Custom.mqh' Custom.mqh 1 1
'TimeSeries.mqh' TimeSeries.mqh 1 1
'ArrayInt.mqh' ArrayInt.mqh 1 1
'ArrayLong.mqh' ArrayLong.mqh 1 1
'ExpertTrade.mqh' ExpertTrade.mqh 1 1
'Trade.mqh' Trade.mqh 1 1
'ExpertSignal.mqh' ExpertSignal.mqh 1 1
'ExpertMoney.mqh' ExpertMoney.mqh 1 1
'ExpertTrailing.mqh' ExpertTrailing.mqh 1 1
açılamıyor "C:\Users\THIAGO\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\FB9A56D617EDDDFE29EE54EBEFFE96C1\MQL5\include\Expert\Signal\MySignals\Heiken_Ashi_SmSignal.mqh" include file ExpM_Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 14 11
'TrailingNone.mqh' TrailingNone.mqh 1 1
'MoneyFixedLot.mqh' MoneyFixedLot.mqh 1 1
'CHeiken_Ashi_SmoothedSignal' - bildirilmemiş tanımlayıcı ExpM_Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 97 4
'filter0' - bildirilmemiş tanımlayıcı ExpM_Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 97 33
'CHeiken_Ashi_SmoothedSignal' - struct undefined ExpM_Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 97 45
'=' - operand bekleniyor ExpM_Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 97 40
'filter0' - parametre dönüşümüne izin verilmiyor ExpM_Heiken_Ashi_Smoothed.mq5 105 21
6 hata(lar), 0 uyarı(lar) 7 1

 
Çözüm burada.
 

Merhaba,

Kütüphaneyi MetaEditor'dan indirdim.
Ancak MQL5 Sih irbazından EA oluşturucuyu kullandığımda, sinyaller listesinde Heiken-Ashi sinyalini görmüyorum.

Bunun gerçekleşmesi için fazladan bir adım atmalı mıyım?

Teşekkürler!

Yeni yorum