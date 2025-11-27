Kütüphaneler: Go göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü

Yeni yorum
 

Go göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü:

MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, Go göstergesinin renkli bir okunun görünmesidir.

Go göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü

Author: Nikolay Kositsin

 

Malevich dinleniyor. Daha korkutucu bir tablo yok, çünkü yatırımcıları korkutacak bir şey yok.


 
Reshetov:

Malevich dinleniyor. Daha korkutucu bir resminiz yok, çünkü yatırımcıları korkutacak bir şey yok.

Vay canına! Birçok şeyle karşılaştım ama ilk kez beyin ishali geçiriyorum! Açıklamama izin verin. Bu, varsayılan parametrelerle ve optimizasyon süslemeleri olmadan 2011 için sonuçtur. Bu ne anlama geliyor? 2011'de çoğunlukla başarısız olan ortalama bir yatırımcı, bu uzmanı aptalca altına yatırmış olsaydı, yıl sonunda dünyadaki çoğu yatırım fonunda elde ettiğinden çok daha iyi bir sonuç elde ederdi. Yani bu dünyada her şey görecelidir ve sanırım herhangi bir işte diğerlerini korkutup kaçırmanın en güçlü yolu gergedan davranışlı bireylerdir.

 

derlemeye çalıştı ama hata verdi

'CMoving_Average' - türü olmayan bildirim go.mq5 109 11


'MA' - bildirilmemiş tanımlayıcı go.mq5 113 22

"C:\Users\16145\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Include\SmoothAlgorithms.mqh" include dosyası açılamıyor go.mq5 45 11

Yeni yorum