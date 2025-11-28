Kütüphaneler: BykovTrend göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü
BykovTrend göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü:
MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, BykovTrend göstergesinin renkli okunun görünümüdür.
Author: Nikolay Kositsin