Kütüphaneler: 3LineBreak göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü
Sevgili Nikolay,
Göstergenizin Neeson tarafından sunulan 3LineBreak ile hiçbir ortak yanı yoktur, çünkü aslında fiyat kanalının (veya Donchian kanalının) N periyodu ile dökümünü kullanır.
İşte baskınızda üzerine yerleştirilmiş gösterge ile gerçek 3LineBreak'in bir resmi.
Bu nedenle, yatırımcıları yanlış yönlendirmemek için lütfen Kod Tabanı MQL4 ve MQL5'i yeniden adlandırın veya kaldırın.
Saygılar,
Igor
Efendim! Bu dünyada gösterge standardizasyon merkezi ve bu malın muhasebesi için tek bir veri tabanı yok. Az önce gerçek bir göstergeyi MQL4'ten MQL5'e dönüştürdüm ve her bir göstergenin kökeni hakkında tüm İnternet'i araştırmak için kendi hayatımı harcamak en hafif deyimiyle pek akıllıca değil. Ve göstergenin kendi versiyonunuzun daha doğru olduğunu düşünüyorsanız, uygun açıklamalarla birlikte Kod Tabanına yerleştirin. Bu göstergeyi aslında ben yapmadım - adını değiştirmek bana bağlı değil! Bu şekilde, isterseniz, her zaman herhangi bir göstergenin adına ulaşabilirsiniz..
Nicholas, lütfen bana açık kodda neyi ve nerede değiştireceğimi söyle, böylece Uzman Danışman, çubuk rengi değişir değişmez 0 barda bir işlem yapar.
Bir ipucu için minnettar olacağım.
3LineBreak göstergesine dayalı alım satım sinyalleri modülü:
MQL5 Sihirbazı için Ticaret Sinyalleri Modülü. Pozisyon açma sinyali, 3LineBreak göstergesinin çubuk rengindeki bir değişikliktir.
Author: Nikolay Kositsin