Komut dosyaları: Haberler VLine
Forex Spreadleri ve Haberler ( dailyfx makalesine dayanmaktadır)
- Spreadler, bir döviz çiftinin Alış ve Satış fiyatına dayanır.
- Spreadler değişkendir ve haberler sırasında değişebilir.
- Ekonomik olaylardan kısa bir süre sonra spreadlerin normalleşmesini izleyin.
Finansal piyasalar ekonomik haber bültenlerinden büyük ölçüde etkilenme kabiliyetine sahiptir. Haber etkinlikleri, ekonomik takvimde belirtildiği gibi işlem haftası boyunca gerçekleşir ve piyasa oynaklığını artırmanın yanı sıra en sevdiğiniz döviz çiftlerinde gördüğünüz spreadleri artırabilir.
Yeni yatırımcıların bu olaylar sırasında neler olabileceğine aşina olması zorunludur. Bu nedenle, sizi yaklaşan haberlere daha iyi hazırlamak için, değişken piyasalar sırasında Forex spreadlerine ne olduğunu gözden geçireceğiz.
Spreadler ve Haberler
Haberler, piyasa belirsizliğinin kötü şöhretli bir zamanıdır. Ekonomik takvimdeki bu açıklamalar ara sıra gerçekleşir ve beklentilerin karşılanıp karşılanmamasına bağlı olarak fiyatların hızla dalgalanmasına neden olabilir. Tıpkı perakende yatırımcılar gibi, büyük likidite sağlayıcıları da haberlerin sonuçlarını yayınlanmadan önce bilemezler! Bu nedenle, spreadleri genişleterek risklerinin bir kısmını dengelemeye çalışırlar.
Yukarıda, Ocak NFP istihdam sayısı açıklaması sırasındaki spreadlere bir örnek verilmiştir. Başlıca Forex çiftlerindeki spreadlerin nasıl genişlediğine dikkat edin. Bu geçici bir olay olsa da, piyasa normalleşene kadar tüccarlar daha geniş ticaret maliyetlerine katlanmak zorunda kalacak.
Spread ile Başa Çıkmak
Spreadlerin değişken olduğunu, yani her zaman aynı kalmayacaklarını ve likidite sağlayıcıları fiyatlarını değiştirdikçe değişeceklerini hatırlamak önemlidir. Yukarıda, haberlerden sonra spreadlerin ne kadar hızlı normalleştiğini görebiliriz. EURUSD üzerindeki spreadler 5 dakika içinde 6,4 pipten 1,4 pip seviyesine geriledi. Peki bu, haberlerin etrafında emir vermek isteyen tüccarları nerede bırakıyor?
Yatırımcılar her zaman değişken piyasalarda işlem yapma riskini göz önünde bulundurmalıdır. Haber olaylarının alım satımına yönelik seçeneklerden biri, piyasa oynaklığının artan spread maliyetini karşılaması umuduyla piyasadaki emirleri hemen gerçekleştirmektir. Ya da yatırımcılar piyasaların normalleşmesini bekleyebilir ve ardından piyasa aktivitesi azaldığında ilave likiditeden faydalanabilir.
Bu komut dosyası benim için çalışmıyor, lütfen kontrol edebilir misiniz?
Çalıştırdığımda şunu alıyorum:
herhangi bir hata veya uyarı olmadan derlendi,
birçok kez önce bu betiği kullandım ve iyiydi, ama şimdi çalışmıyor! . sorunun ne olduğunu biliyor musunuz?
Bu komut dosyası benim için çalışmıyor, lütfen kontrol edebilir misiniz?
Çalıştırdığımda şunu elde ediyorum:
herhangi bir hata veya uyarı olmadan derlendi,
birçok kez önce bu betiği kullandım ve iyiydi, ama şimdi çalışmıyor! . şimdi sorunun ne olduğunu biliyor musun?
Önce haberleri grafiğe eklemelisiniz. Ardından komut dosyasını çalıştırın.
:-)
thx.
Yükledim, görünmüyor
Haberler VLine:
Kod, haber bülteni noktalarında grafik üzerinde dikey çizgiler görüntüler.
Author: Mykola Demko