Komut dosyaları: StopOutFiyatı

Komut dosyası, bir Stop Out'un (bir pozisyonun zorla kapatılması) gerçekleşebileceği fiyatı ve Serbest Marjin değerinin negatif hale geldiği fiyatı hesaplar.

Author: Ivan Ivanov

 

aynısı MT4 için nasıl yapılır? yararlı komut dosyası!!!!

