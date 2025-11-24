Komut dosyaları: StopOutFiyatı
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
StopOutFiyatı:
Komut dosyası, bir Stop Out'un (bir pozisyonun zorla kapatılması) gerçekleşebileceği fiyatı ve Serbest Marjin değerinin negatif hale geldiği fiyatı hesaplar.
Author: Ivan Ivanov