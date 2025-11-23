Göstergeler: HLR

HLR:

HighestLowestRange (HLR) göstergesi, X çubukları için maksimum - minimum aralığındaki fiyatın göreceli konumunu belirler. Fiyat aralığın altındaysa (yeni minimum), gösterge değeri 0'dır, fiyat aralığın üstündeyse (yeni maksimum), gösterge değeri 1'dir (veya% 100).

Author: Nikolay Kositsin

 

harika gösterge!

Sadece kanal ölçeklendirme için ticaret sistemimi yansıtıyor. Piyasa durumuna bağlı olarak yalnızca çubuk aralığım değişir.

 
Aynı kuralları kullanarak bir ok göstergesi yapabilir misiniz?)
