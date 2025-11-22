Göstergeler: DSS Bressert

DSS Bressert:

DSS Bressert - Walter Bressert tarafından Çift Düzgünleştirilmiş Stokastik Gösterge. DSS gösterge değerlerinin yorumlanması Stokastik göstergeye benzer - 80'in üzerindeki değerler aşırı alım piyasasını, 20'nin altındaki değerler aşırı satım piyasasını gösterir.

DSS Bressert

Author: Nikolay Kositsin

 
Harika, ama dalgalar yerine noktalar halinde yapın.
