Göstergeler: DSS Bressert
DSS Bressert:
DSS Bressert - Walter Bressert tarafından Çift Düzgünleştirilmiş Stokastik Gösterge. DSS gösterge değerlerinin yorumlanması Stokastik göstergeye benzer - 80'in üzerindeki değerler aşırı alım piyasasını, 20'nin altındaki değerler aşırı satım piyasasını gösterir.
Author: Nikolay Kositsin