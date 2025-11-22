Göstergeler: UltraFatl

Bu sinyal trend göstergesi, dijital Fatl filtresinin okumalarına ve çoklu sinyal hatlarının trend yönü analizine dayanmaktadır. Bu göstergedeki trend yönü histogramın rengine ve trendin gücü genişliğine göre belirlenir.

Author: Nikolay Kositsin

 
SÜPER gösterge!!! MQL4'te mevcut mu?
 

allex221:
Индикатор СУПЕР!!! Есть на MQL4???


Nereden! Bu tamamen bir yılbaşı doğaçlamasıdır!

 
GODZILLA:

Nereden! Bu tamamen bir yılbaşı doğaçlaması!

Yapabilir misiniz?
 

allex221:
Сможете сделать???


Sorun değil, sadece fiyat meselesi!

