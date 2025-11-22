Göstergeler: UltraFatl
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
UltraFatl:
Bu sinyal trend göstergesi, dijital Fatl filtresinin okumalarına ve çoklu sinyal hatlarının trend yönü analizine dayanmaktadır. Bu göstergedeki trend yönü histogramın rengine ve trendin gücü genişliğine göre belirlenir.
Author: Nikolay Kositsin