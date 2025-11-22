Göstergeler: Ultra Spearman Sıra Korelasyonu

Bu sinyal trend göstergesi, özel Spearman Sıralama Korelasyonu göstergesinin okumalarına ve çoklu sinyal hatlarının trend analizine dayanmaktadır.

Author: Nikolay Kositsin

 

smoothalgorithms.mql /MQL5/Include/ içinde

ancak derlenirken bulunamıyor

 
Dosyaların aşağıdaki klasörlere yerleştirildiğinden emin olun:

  • \Data folder\MQL5\Include\smoothalgorithms.mqh
  • \Data folder\MQL5\Indicators\spearmanrankcorrelation.mq5
  • \Data folder\MQL5\Indicators\ultraspearmanrankcorrelation.mq5

"Veri klasörü" dizinini bulmak için "Dosya"->"Veri Klasörünü Aç" seçeneğine gidin.

