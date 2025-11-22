Göstergeler: Ultra Spearman Sıra Korelasyonu
smoothalgorithms.mql /MQL5/Include/ içinde
ancak derlenirken bulunamıyor
Dosyaların aşağıdaki klasörlere yerleştirildiğinden emin olun:
- \Data folder\MQL5\Include\smoothalgorithms.mqh
- \Data folder\MQL5\Indicators\spearmanrankcorrelation.mq5
- \Data folder\MQL5\Indicators\ultraspearmanrankcorrelation.mq5
"Veri klasörü" dizinini bulmak için "Dosya"->"Veri Klasörünü Aç" seçeneğine gidin.
Ultra Spearman Sıra Korelasyonu:
Bu sinyal trend göstergesi, özel Spearman Sıralama Korelasyonu göstergesinin okumalarına ve çoklu sinyal hatlarının trend analizine dayanmaktadır.
Author: Nikolay Kositsin