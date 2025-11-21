Göstergeler: CMO
Automated-Trading:
CMO:
Yazar: Nikolay Kositsin
bir hata var, mql4.com'daki orijinal göstergede de var.
Line1Buffer[bar]=(SumBulls-SumBears)/(SumBulls+SumBears)*100;
SumBulls+SumBears=0 ise sıfıra bölme mümkündür, bu nedenle bilinmeyen nedenlerden dolayı gösterge grafiği periyodik olarak görüntülenmediğinde aksaklıklar olur.
Ben bu şekilde yaptım:
if ((SumBulls+SumBears)!=0.0)Line1Buffer[bar]=(SumBulls-SumBears)/(SumBulls+SumBears)*100;
Olegts:Bunu düzelteceğiz!
bir hata var, mql4.com'daki orijinal göstergede de var
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
CMO:
Tushar Chand osilatörünün bu varyantında, giriş fiyatı klasik ortalama ile önceden düzleştirilir.
Author: Nikolay Kositsin