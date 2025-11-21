Göstergeler: CMO

Tushar Chand osilatörünün bu varyantında, giriş fiyatı klasik ortalama ile önceden düzleştirilir.

bir hata var, mql4.com'daki orijinal göstergede de var.

Line1Buffer[bar]=(SumBulls-SumBears)/(SumBulls+SumBears)*100;

SumBulls+SumBears=0 ise sıfıra bölme mümkündür, bu nedenle bilinmeyen nedenlerden dolayı gösterge grafiği periyodik olarak görüntülenmediğinde aksaklıklar olur.

Ben bu şekilde yaptım:

if ((SumBulls+SumBears)!=0.0)Line1Buffer[bar]=(SumBulls-SumBears)/(SumBulls+SumBears)*100;
 
bir hata var, mql4.com'daki orijinal göstergede de var

Bunu düzelteceğiz!
