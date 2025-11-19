Göstergeler: FP kanalı
Altın Yıllık Pivot Noktalarında Nasıl İşlem Yapılır ( dailyfx makalesinden uyarlanmıştır)
- Emtia çukuru yatırımcıları potansiyel destek ve direnç alanlarını belirlemek için on yıllardır pivot noktalarını kullanmaktadır.
- 2013'teki altın yıllık pivot noktaları önemli dönüm noktalarını öngördü
- Altın 1360,82'deki 2014 merkezi yıllık pivot noktasına yaklaşıyor
2013 yılı parlak metal için pek de nazik geçmedi. Altın son yılların en büyük düşüşlerinden birini yaşayarak %27 ya da 450 $/ons'un biraz üzerinde değer kaybetti. Ancak Aralık 2013'te son üç yılın en düşük seviyesi olan 1178,86'yı gördükten sonra altın 2014'te tekrar yükselişe geçmeyi başardı. 2014 yıllık pivotları altının düşüşünü tam isabetle belirledi.
Altın 2013 Yıllık Pivotları :
2013'ün başında altında yaşanan ani ve sert 141$/ons'luk düşüş birçok altın yatırımcısını hazırlıksız yakaladı. Ancak, altının yıllık pivotlarını izleyen yatırımcılar, 1661,75 $/ons seviyesindeki merkezi pivotun (P) altında bir kapanış olacağını önceden biliyorlardı.
Yukarıdaki grafikte fiyatın merkezi pivot kırmızı çizgiyi nasıl kucakladığına dikkat edin. Yıllık merkezi pivotun altındaki kapanış, 3 yılın en düşük seviyelerine doğru bir yıllık düşüşün başlangıcına işaret etti.
Temmuz ayında 1208 gibi düşük bir seviyeye ulaştıktan sonra bile altın rallisi S2 yıllık pivotu olan 1392,79 $/ons seviyesinde durduruldu. Altın 1179,86 ile yılın en düşük seviyesini görmeye devam etti. Yıllık pivotlar, düşüşün başlangıcını belirlemenin yanı sıra bir pozisyona yeniden girmek veya daha fazla eklemek için alanları bulmak için de yararlıydı. Şimdi 2014 yıllık pivotlarının altın için neler sakladığını merak ediyor olabilirsiniz.
Altın 2014 Yıllık Pivotları :
Altın Yıllık Pivot İşlem Planı
Altın 2014'e 2013'te bıraktığı yerden daha yüksekte başlıyor. Psikolojik açıdan önemli 1300 dolar seviyesinin üzerine çıkan altın, 1900 dolar bölgesindeki yüksek zirvelerden çok uzakta. İlk büyük yıllık pivot engeli, 1360.82'deki merkezi yıllık pivotta sadece 40.00 $ uzaklıkta. Bu aynı zamanda Ekim 2013'ün en yüksek noktasıydı. Pivot noktaları genellikle fiyatı yukarı ya da aşağı en yakın pivota "çeken" mıknatıslar gibi hareket eder.
Mevcut haftalık Japon mum çubuğu formasyonu bir kararsızlık doji/dönen tepe formasyonudur. Bu bize bir "yol ayrımı" ya da karar noktası verir; fiyat bu noktadan yukarı ya da aşağı kırılabilir ve kırılma yönünde eğilim göstermeye devam edebilir. Önümüzdeki Pazartesi günü yeni bir mum ortaya çıkacak ve doji mumunun en yüksek seviyesi olan 1332'nin üzerine çıkabilirse R1 pivotuna ve ötesine doğru patlayıcı bir harekete yol açabilir. Merkezi pivotun üzerindeki hareketler yükseliş olarak kabul edilir.
Öte yandan, haftalık doji mumunun 1307,26 seviyesinin altına düşmesi, 1186 bölgesinde 2013'ün en düşük seviyelerine doğru bir hareket ve 1024,25'te S1 yıllık pivotunun test edilmesine yol açar. Yıllık pivotların potansiyel destek ve direnci temsil ettiğini unutmayın. Pivot noktası hesaplamasını 2013'ün en yüksek en düşük ve kapanışında kullanarak bu seviyeler oluşturulabilir. Yıllık pivot seviyeleri, yatırımcıların kar elde etmek için fiyat hedeflerinin yanı sıra giriş ve durdurma alanlarını belirlemelerine yardımcı olabilir.
FP kanalı:
Dönem için fiyatların aşırı değerleri üzerine inşa edilmiş bir kanal. Bu göstergenin özelliği, merkez çizgisinin değerlerinin yanı sıra kanalın üst ve alt sınırlarının, sözde destek ve direnç seviyeleri olarak kullanılan Pivot Noktalarının hesaplanmasıyla belirlenmesidir.
Author: Nikolay Kositsin