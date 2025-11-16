Göstergeler: i-Fraktallar-sig
Daha İyi Breakout Girişleri İçin Fraktal Aracı Takip Edin ( dailyfx makalesine dayanmaktadır)
- Fraktallar Tanımlandı
- Yatırımcılar Fraktalları Nasıl Kullanabilir?
- Gerçek Zamanlı Fraktal Kurulumu
-Bill Williams
Birçok yatırımcı mümkün olan en iyi girişi bulmak için çok fazla zaman harcar. Ancak, giriş herhangi bir sayıda teknik göstergeye dayanabilir. Fiyat-eylem hayranı olan tüccarlar için, trend yönünde fraktal bir kırılmaya dayalı tetikleyiciler bulmaktan daha kötüsünü yapamazsınız.
Tanımlanmış Fraktallar
Fraktallara bir girişle başlayalım. Aslında fraktallar doğadan ticarete uygulanır, tersi değil. Fraktalların, gerçek zamanlı olarak hangi gelişmelerin yaratıldığını anlamak için büyük veri parçalarının alt kümelerine bakmanın etkili bir yolu olduğunu bilmek faydalı olabilir. Ticaret / piyasa perspektifinden bakıldığında fraktallar, fiyat hareketinin tersine dönerek 5 barlık bir yüksek veya düşük seviyeyi işaret ettiği grafiğin yerel yüksek ve düşük seviyelerini vurgulayan bir göstergedir. Bu geri dönüş noktalarına sırasıyla Fraktal tepe ve dip noktaları denir.
El Mükemmel Bir Fraktaldır
Bu doğal tekrarı piyasaya taşımadan önce, parmakları yukarı bakan elinizin nasıl mükemmel bir yukarı fraktal olduğunu ve avuç içinizin size dönük olmasının nasıl mükemmel bir aşağı fraktal olduğunu görmelisiniz. Bir Piyasa salınım Fraktalında 5 çubuğun ortasında aşırı bir fiyat görülürken, bir yukarı fraktalda ortada en yüksek, solda iki düşük ve sağda iki düşük yüksek olan orta çubuk bulunur. Bir aşağı fraktal, solda daha yüksek düşükler ve sağda iki yüksek düşük ile 5 çubuklu bir dizinin orta çubuğunda aşırı düşük bir fiyata sahip olacaktır.
Yatırımcılar Fraktalları Nasıl Kullanabilir?
Volatilite, alım satım fırsatları için önemli bir belirleyicidir. Oynaklığın oyunda olduğu yaygın tetikleyicilerden biri, önceki bir yüksek veya düşük seviyenin çıkarılması ve yeni bir trendin başlamasıdır. Fraktallar grafiğe uygulanabilir, böylece son zamanlarda önemli bir seviyenin ne zaman kırıldığını görebilirsiniz, bu da bir fiyat-eylem ticaret fırsatına yol açabilir.
Fraktallar, fiyat hareketinin en yüksek ve en düşük seviyeleri etrafında döner ve bir koparma girişi veya sıkı fiyat hareketine dayalı durdurma için yerleri kolayca belirleyebilir. Fraktallar çeşitli şekillerde kullanılabilir. En yaygın olarak, yatırımcılar yukarı yönlü bir kırılmayı göstermek için önceki bir yukarı fraktalın üzerinde kapanacak bir çubuk veya potansiyel olarak ticarete değer bir aşağı yönlü kırılmayı işaret etmek için önceki bir aşağı fraktalın altında bir kapanış arayacaklardır. Bir başka olumlu yön de, oyundaki güçlü bir trend hakkında rahat bir görüşe sahip olduğunuzda, fraktalları, fraktal yapan önceki bir karşı trend hareketinden takip eden bir durdurma olarak kullanabilmenizdir.
Gerçek Zamanlı Fraktal Kurulumu
İnceleme amacıyla, fraktallar piyasadaki fiyat değişikliklerini veya pivotları işaret eder. Bilinen ya da bilinmeyen nedenlerden ötürü, bunlar bir giriş emri vermek ya da durdurmak için önemli yerleri tespit etmenize yardımcı olabilecek tepki noktalarıdır. Bir tüccarın bakış açısından, bir piyasanın aşırı satıldığı veya aşırı satın alındığı ve Avustralya Doları üzerindeki bu ticaret kurulumu gibi girme zamanı olduğu önsezisine karşı analizinizin onaylayıcı bir görünümüne girmenize izin verirler.
AUDUSD'de Fraktal Tabanlı Bir Giriş:
Her tüccar aşağıdaki yedi kelimeyi benimsemelidir:
Bundan sonra ne olacağını bilmiyorum
Bu, analizinizi göz ardı etmek anlamına gelmez, ancak ticaretle ilgili basit bir gerçeği anlatır. Piyasada her şey olabilir ve sonsuz sayıda olasılık akla yatkındır. Bir tüccar olarak, bize avantaj sağlamak için psikolojimizle çalışan belirli kurallara sahip bir strateji geliştirebiliriz, ancak bu geleceği tahmin etmeyecektir. Bu nedenle, fraktalları bizi bir ticarete sokmak veya bir ticaretten çıkarmak için bir tetikleyici olarak kullanabiliriz ve ticaretin karla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını bilemeyebiliriz, ancak şimdi sadece nesnel kanıtlara göre hareket ediyoruz.
i-Fraktallar-sig:
Fraktal Giriş Sinyalleri Göstergesi.
Author: Nikolay Kositsin