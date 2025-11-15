Göstergeler: ATR kanalı
Fiyat Hareketi Kopuşu Ticareti ( dailyfx makalesinden uyarlanmıştır)
- Kırılmalar piyasanın tersine dönmesini ve devam etmesini belirleyebilir
- Giriş emirleri destek ve direnç seviyelerinin yakınına verilmelidir
- Duraklar ve Limitler ATR göstergesi kullanılarak girilebilir
Daha önce EURJPY, Şubat ayının en düşük seviyesinden 136,22'deki mevcut en yüksek seviyesine kadar 756 pip kadar ilerlemişti. Bununla birlikte, aşağıdaki grafiğe bakıldığında, fiyat hareketinin paritenin yükselişi sırasında basılan önceki düşük seviyelerin altına düştüğünü fark etmek önemlidir. EURJPY'nin aylardır ilk kez daha düşük seviyelere inmesiyle birlikte, bu durum döviz çiftini koparma ticareti için birincil aday haline getiriyor.
Bugün potansiyel bir kırılmayı ve bunu takip eden fırsatları belirlemeye bakacağız. Öyleyse başlayalım!
Trading Breakouts
Bir yükseliş trendinde önceki düşük veya yüksek dalgalanmayı bulduktan sonra, bir fiyat hareketi kırılması ticareti çok basit bir süreç haline gelir. EURJPY örneğimize geri dönecek olursak, çiftlerin yükseliş trendinin bir önceki düşük seviyesi 139,87'de bulunuyordu. Bu nokta, daha yüksek zirvelere doğru ilerlerken parite için bir fiyat desteği alanı olarak hareket ediyordu. Bu destek, fiyat için bir zemin gibi hareket ediyordu ve tersine dönüş arayan fiyat hareketi tüccarları, fiyatın bu noktanın altında işlem görmesi için sabırla beklemek zorunda kaldı. Daha düşük bir düşük seviyenin yeni yaratılmasıyla, tüccarlar fiyatın yeni bir düşüş trendi geliştirmesi beklentisiyle bu kırılmayı satmaya başladılar.
Önemli bir destek veya direnç hattı bulunduğunda, giriş emirleri bir piyasa kırılmasına hazırlanmanın etkili ve kolay bir yolu haline gelir. Giriş emri bekleyen bir emirdir ve Metatrader aracılığıyla belirlenebilir. Piyasanın bir seviye veya destek veya direnç üzerinden işlem yapması durumunda, emriniz yerine getirilecek ve işleminiz piyasaya tetiklenecektir. Grafiklerinizin önünde olup olmadığınıza bakılmaksızın, bir giriş emri kullanarak işleminizin bir koparma meydana gelir gelmez gerçekleştirilmesi planlanır!
Riski Yönetin
Herhangi bir aktif piyasa stratejisinde olduğu gibi, ticaret risk taşır. Bu, koparma stratejileri için de geçerlidir. Bu nedenle, bir giriş emri vermek için bir kırılma noktası bulduktan sonra, bir tüccarın bir sonraki işi risklerini nasıl yöneteceklerini düşünmek olmalıdır. Normalde yeni bir düşüş trendinde bir kırılma ticareti yaparken, tüccarlar durakları önceki desteğin kırık çizgisinin üzerine yerleştirmeye çalışacaktır. Durdurma değerleri, mevcut piyasa oynaklığını hesaba katmak için bu seviyenin 1ATR değerinin üzerine yerleştirilebilir. Bu örnekte mevcut ATR, EURJPY'de 30 piptir. ATR (Ortalama Gerçek Aralık) kullanılarak bir durdurma belirlendikten sonra, tüccarlar istedikleri pozitif bir risk: ödül oranı bulmak için bu değeri çarpabilirler.
Bu, bir fiyat eylem stratejisi geliştirmeye başlamanın birçok yolundan sadece biridir.
Merhaba!
Gösterge derlendiğinde 42 hata gösteriyor.
Hesabım netleşiyor.
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ATR kanalı:
ATR (Average True Range) teknik göstergesinin hareketli ortalamadan sapmalarına dayanan bir kanal.
Author: Nikolay Kositsin