Göstergeler: KalmanFiltre
Satır 58'de PRICE_WEIGHTED'i PRICE_WEIGHTED_ ile değiştirmek zorunda kaldım. Şimdi iyi çalışıyor. İlk bakışta gösterge M1'de çok iyi sinyaller gösteriyor.
Terence Gronowski:
Satır 58'de PRICE_WEIGHTED'i PRICE_WEIGHTED_ ile değiştirmek zorunda kaldım. Şimdi iyi çalışıyor. İlk bakışta gösterge M1'de çok iyi sinyaller gösteriyor.
Satır 58'de PRICE_WEIGHTED'i PRICE_WEIGHTED_ ile değiştirmek zorunda kaldım. Şimdi iyi çalışıyor. İlk bakışta gösterge M1'de çok iyi sinyaller gösteriyor.
Bu sürümü deneyin https://www.mql5.com/ru/code/13900
KalmanFilterStDev
- www.mql5.com
Индикатор KalmanFilter с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения. Если стандартное отклонение индикатора KalmanFilter находится в диапазоне между значениями параметров dK1 и dK2, то на скользящей средней появляется маленькая цветная точка с цветом, соответствующим направлению...
Renk değiştiğinde bir uyarı koymak veya bir histogram yapmak mümkün mü?
Şimdiden teşekkürler!
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
KalmanFiltre:
Gösterge, trend çizgisini tahmin etmenize olanak tanıyan hızlı bir uyarlanabilir çizgi çıkarır.
Author: Nikolay Kositsin