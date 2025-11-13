Göstergeler: KalmanFiltre

Gösterge, trend çizgisini tahmin etmenize olanak tanıyan hızlı bir uyarlanabilir çizgi çıkarır.

Author: Nikolay Kositsin

 
Satır 58'de PRICE_WEIGHTED'i PRICE_WEIGHTED_ ile değiştirmek zorunda kaldım. Şimdi iyi çalışıyor. İlk bakışta gösterge M1'de çok iyi sinyaller gösteriyor.
 
Terence Gronowski:
Bu sürümü deneyin https://www.mql5.com/ru/code/13900&nbsp;

Renk değiştiğinde bir uyarı koymak veya bir histogram yapmak mümkün mü?

Şimdiden teşekkürler!

