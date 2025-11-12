Göstergeler: JBrainTrend1Stop

Yeni yorum
 

JBrainTrend1Stop:

Fiyat zaman serilerinin ön ortalaması ile BrainTrend1 ticaret sisteminin verilerine göre Stop Loss seviye çizgileri oluşturan bir gösterge.

JBrainTrend1Stop

Author: Nikolay Kositsin

 

Forum

Sinyal Sistemleri

newdigital, 2013.08.13 09:00

Jurik BrainTrend aşağıdaki göstergelerle ilişkilidir

===========

Gördüğümüz gibi - orijinal Braintrend'in ticareti daha basittir, ancak birçok yanlış sinyal vardır. Jurik BrainTrend daha karmaşıktır ancak daha az yanlış sinyal verir.


Yeni yorum