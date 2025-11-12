Göstergeler: JBrainTrend1Stop
newdigital, 2013.08.13 09:00
Jurik BrainTrend aşağıdaki göstergelerle ilişkilidir
===========
Gördüğümüz gibi - orijinal Braintrend'in ticareti daha basittir, ancak birçok yanlış sinyal vardır. Jurik BrainTrend daha karmaşıktır ancak daha az yanlış sinyal verir.
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
JBrainTrend1Stop:
Fiyat zaman serilerinin ön ortalaması ile BrainTrend1 ticaret sisteminin verilerine göre Stop Loss seviye çizgileri oluşturan bir gösterge.
Author: Nikolay Kositsin