Göstergeler: JBrainTrendSig1

JBrainTrendSig1:

Fiyat zaman serilerinin ön ortalamasını alan popüler BrainTrend1 ticaret sisteminden bir sinyal göstergesi.

Author: Nikolay Kositsin

 

Forum

Sinyal Sistemleri

newdigital, 2013.08.13 09:00

Jurik BrainTrend aşağıdaki göstergelerle ilişkilidir

===========

Gördüğümüz gibi - orijinal Braintrend'in ticareti daha basit ama birçok yanlış sinyal. Jurik BrainTrend daha karmaşıktır ancak daha az yanlış sinyal verir.


