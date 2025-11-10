Göstergeler: WKBIBS

WKBIBS göstergesi, WKB ve IBS göstergelerinin birleşik işlevlerine sahip yeni nesil bir osilatördür.

Kullanamıyorum, derlemede aşağıdaki sorunu yaşıyorum



 

Derleme hatası

'vkw_bandsibs.mq5' vkw_bandsibs.mq5 1 1

'SmoothAlgorithms.mqh' SmoothAlgorithms.mqh 1 1

'MODE_SMA' - enum dönüştürülemiyor vkw_bandsibs.mq5 97 32

'MODE_SMA' - enum dönüştürülemiyor vkw_bandsibs.mq5 105 33

başlatılmamış 'n_max' değişkeninin olası kullanımı vkw_bandsibs.mq5 217 104

başlatılmamış 'n_min' değişkeninin olası kullanımı vkw_bandsibs.mq5 218 104

2 hata(lar), 2 uyarı(lar) 3 3


 
anurag bhargava:

Kullanamıyorum, derlemede aşağıdaki sorunu yaşıyorum



Bu versiyonu deneyin




vkw_bandsibs.mq5  20 kb
 
Merhaba, aşağıda anlatılan satırda bir hata alıyorum, çözümü konusunda yardımcı olabilir misiniz?
external uint RPeriod=25; // Aşırı arama periyodu
