Göstergeler: BBSqueeze

En basit trend gücü göstergesi ile doğrusal regresyon algoritmasına dayalı normalize edilmemiş simetrik osilatör.

Author: Nikolay Kositsin

 

Merhaba Nikolay.


Bbsqueeze'in derlenmesinde bir sorun var gibi görünüyor.

Benim için bir dakikanızı ayırıp bakabilir misiniz?

Teşekkürler

Brian


 
Automated-Trading:

Nikolay Kositsin tarafından

Indicator, SmoothAlgorithms.mqh dosya hatasıyla ilgili hata bildiriyor.
 
14 hata var, millet.
