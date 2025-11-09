Göstergeler: ^X_NonLinearRegression

Yeni yorum
 

^X_NonLinearRegression:

Fiyat grafiğinin gelecekteki değerlerinin enterpolasyonu ile doğrusal olmayan regresyon kanalı.

^X_NonLinearRegression

Author: Nikolay Kositsin

 
Yeniden çizilmiyor mu?
 

quaine:
А он не перерисовывается?

Bu tam olarak eğrisel, yeniden çizilen bir kanaldır! Enterpolasyon sürecinin kendisi her zaman yeni çubuklar ortaya çıktığında, geleceğin tahmini yeni verilerle değişecek şekildedir!

Yeni yorum