Göstergeler: FisherTransform_HTF_Signal

FisherTransform_HTF_Signal göstergesi, trend yönünü renkli trend göstergesi ile grafiksel bir nesne olarak görüntüler ve trend değiştiğinde uyarılar veya ses sinyalleri verir.

FisherTransform_HTF_Signal

Author: Nikolay Kositsin

 

Çok güzel, teşekkürler!!!

