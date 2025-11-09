Göstergeler: FisherTransform_HTF_Signal
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
FisherTransform_HTF_Signal:
FisherTransform_HTF_Signal göstergesi, trend yönünü renkli trend göstergesi ile grafiksel bir nesne olarak görüntüler ve trend değiştiğinde uyarılar veya ses sinyalleri verir.
Author: Nikolay Kositsin