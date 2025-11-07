Göstergeler: XMA Ichimoku Kanalı
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi üzerine forum
Göstergeler: Donchian Kanalları
newdigital, 2013.10.15 06:20
Forex İçin Temel Bir Koparma Stratejisi
Konuşma Noktaları:
- Destek ve direnç seviyelerini bulmak için Forex ipuçları.
- Donchian Kanallarını kullanarak Forex kırılmalarına girmeyi öğrenin.
- Stop emirleri ile bir koparma ticaret planını tamamlayın.
Forex piyasası, bir koparma stratejisi ticaretini piyasalara etkili bir yaklaşım haline getirebilecek güçlü eğilimleriyle bilinir. Normalde herhangi bir koparma stratejisinin ilk adımı, bir döviz çifti için temel destek ve direnç seviyelerini belirlemektir. Bugün, GBPUSD üzerinde bir alım satım kurulumunu tamamlarken, Donchian Kanallarını tam da bu amaçla kullanmayı gözden geçireceğiz.
Hadi başlayalım!
Donchian KanallarıTicareti
Donchian Kanalları, mevcut destek ve direnç seviyelerini tahmin etmek için herhangi bir grafiğe uygulanabilir. Bunu, seçilen dönem sayısı boyunca oluşturulan bir grafikteki en yüksek ve en düşük seviyeleri açıkça tanımlayarak yaparlar. Yukarıda, 20 dönemlik bir ayar kullanarak GBPUSD 4 Saatlik grafiğe uygulanan Donchian Kanallarını görebiliriz. Kanal çizgileri, kırılma ticareti yaparken destek ve direnç olarak kullanılabilecek mevcut 20 dönemlik yüksek ve düşük değerleri vurgular. Bir düşüş trendindeki koparma tüccarları, trend yönünde yeni girişler oluşturmadan önce fiyatın alt kanalın altına düşmesini arayacaklardır. Aynı durum, tüccarların üst kanalı piyasaya girmek için potansiyel bir alan olarak tanımlayacakları bir yükseliş trendinde de geçerlidir.
GBPUSD'nin fiyatı Ekim ayı için 346 pip kadar düştüğünden, birçok tüccar pariteyi daha düşük seviyelere doğru bir kırılmada satmak için yeni girişler belirlemek isteyecektir. Donchian Kanalları tarafından 1,5913 olarak belirlenen mevcut düşük seviyemizle, tüccarlar bu değerin altında bir kırılma için hazırlanmaya başlayabilir. Aşağıda resmedildiği gibi, örnek bir koparma kurulumu bulabilirsiniz. GBPUSD'yi satmak için giriş emirleri desteğin en az bir pip altına yerleştirilebilir, böylece tüccarlar piyasaya daha düşük seviyelere doğru bir kırılma ile girerler.
Risk Belirleme
Herhangi bir stratejide olduğu gibi, koparma tüccarları ticaretlerine durakları dahil etmelidir. Donchian Kanallarını kullanırken bu işlem çok kolay hale getirilebilir. En üst fiyatlandırma kanalının (20 dönemin en yüksek seviyesini temsil eden) nasıl bir direnç alanı olarak hareket ettiğini hatırlıyor musunuz? Bir düşüş trendinde fiyatın daha düşük dipler yapması ve bu değerin altında kalması beklenir. Üst kanalın kırılmasıyla yeni bir yüksek seviye oluşursa, tüccarlar pozisyonlarından çıkmak isteyecektir. Yatırımcılar ayrıca, trend devam ederken kârı kilitlemek için durdurma emirlerini manuel olarak takip etmek ve taşımak isteyebilir. Ticaret ipucu koparma tüccarlarının kullanabileceği, ticaret kendi lehlerine hareket ettikçe azalan fiyatlandırma kanalı ile birlikte bu önceden ayarlanmış durağı hareket ettirmektir.
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
XMA Ichimoku Kanalı:
Hesaplaması Ichimoku Kinko Hyo'ya benzeyen, ortalamalar kullanılarak oluşturulmuş bir zarf.
Author: Nikolay Kositsin