Göstergeler: BBands Stop v1
Automated-Trading:Indicator'ınız için teşekkür ederim, MT5 için biraz zaman aradım, ona bir alarm eklemek mümkün mü? Bu arada nasıl kodlanacağını öğrenmeye çalışacağım ve bir tane yapıp yapamayacağımı göreceğim, herhangi bir yardım gerçekten takdir edilecektir Teşekkür ederim.
Yazar Nikolay Kositsin
Göstergeniz üzerinde çalışmak için Uyarıyı aldığımı bilmenizi isterim ve paylaştığınız için teşekkür ederim.
Merhaba Bay Nikolay,
Bbands histogram sürümünü yayınlayabilir misiniz?
Merhaba,
Bu gösterge için teşekkür ederim,
Kodlayıcılar, lütfen bu harika göstergeye basma düğmesi uyarısı eklemede yardımcı olun.
Teşekkür ederim
Çok iyi. Ticaretim için çok faydalı buluyorum Muhas Gracias ¡¡¡¡¡¡¡
bu Bbands üzerindeki herhangi bir ea tabanı ????? adresini durdurur
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
BBands Stop v1:
"Bollinger Bantları ®" trend göstergesinin değiştirilmesi.
Author: Nikolay Kositsin