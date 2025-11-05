Göstergeler: Ultra Momentum
Mum günlük açık çizgiyi geçtiğinde günlük açıklığın Pl kodu göstergesi, göstergenin rengini yeşile ve kırmızının altına değiştirir.
Pl mq4 dosyasını paylaşın.
Ultra Momentum:
Bu gösterge, Momentum teknik göstergesinin okumalarına ve birçok sinyal hattının analizine dayanmaktadır.
Author: Nikolay Kositsin